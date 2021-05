Camila Raznovich ha sposato l’imprenditore francese Loic Fleury: FOTO

MIlano - Camila Raznovich si é sposata ieri con il compagno, l'imprenditore francese Loic Fleury. Le nozze, come testimoniano gli scatti postati nelle Instagram Stories da Rosa Fanti, moglie dello chef Carlo Cracco, sono avvenute a Milano.



Le nozze celebrate in forma cicvile sono state celebrate dal sindaco Giuseppe Sala. La conduttrice, 46 anni, ha da poco concluso la conduzione dell'edizione 2021 di Kilimangiaro, trasmissione di viaggi molto seguita dal pubblico del piccolo schermo. Camila é stata sposata con un uomo australiano (di cui si sa molto poco) da cui poi si è separata nel 2001. Le sue due figlie Viola e Sole, nate rispettivamente nel 2009 e nel 2012, sono nate dalla storia d'amore con l'architetto Eugenio Campari".



Camila Raznovich: il matrimonio e la nuova vita con il suo Loic

La conduttrice era vestita con un bellissimo abito corallo con scarpe rosse, un tocco di colore per una primavera che stenta a partire, abbinato ad un bouquet di peonie e ortensie sui toni del rosa. L'ormai marito ha optato per un più classico abito blu con rosa bianca all'occhiello. La foto, pubblicata la sera, ha riscosso subito molti mi piace e altrettanti commenti con congratulazioni e affetto.

Oggi, sempre su Instagram, ha deciso di pubblicare la foto con la famiglia al completo e non poteva scegliere didascalia più tenera: "A new family", per poi ringraziare il sindaco Beppe Sala.



Ospite di Oggi è un altro giorno Raznovich aveva raccontato che è stato amore a prima vista: "Ci ho messo quattro secondi ad innamorarmi di lui. Mi ha invitata a ballare e nel momento in cui mi ha posato la mano sulla schiena ero innamorata. Mi ha messo in imbarazzo, cosa molto difficile, e forse è per questo che mi sono innamorata". Il matrimonio anche se era stato annunciato è stato quasi un segreto visto che Fleury non ama molto essere al centro dell'attenzione dei media.

Dopo le nozze di Giorgia Palmas e Filippo Magnini anche Camilla e Loic hanno affidato ai socilal, la foto delle nozze a matrimonio avvenuto per condividerla con i numerosi fan.