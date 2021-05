Giorgia Palmas e Filippo Magnini nozze a sorpresa annunciate sui social.

Si sono sposati ieri in gran segreto, hanno pronunciato il fatidico sì nelle sale del Palazzo Reale di Milano dinanzi a pochissimi invitati. Non stavano più nella pelle Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Dopo aver rimandato il matrimonio a causa delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus, l'ex velina e il campione di nuoto che nei gironi scorsi è stato a Noto, si sono sposati: il matrimonio è stato celebrato in gran segreto ieri, mercoledì 12 maggio, alla presenza di pochi invitati, dopo tre anni d'amore e una figlia, Mia nata loscorso Settembre.



L'annuncio è arrivato, a cose fatte, attraverso i profili Instagram di entrambi.

L’ex velina ha puntato sul tradizionale bianco ma, piuttosto che un abito principesco, ha scelto un tailleur con giacca e pantaloni.

La coppia si è sposata civilmente il 12 maggio e la gioia è grande: «Siamo felici di una felicità nuova, siamo marito e moglie e non vedevamo l'ora» Uno scatto in bianco e nero, al momento del bacio: così Giorgia Palmas e Filippo Magnini, via social, hanno annunciato il loro matrimonio.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati dopo più di un anno dalla proposta di nozze, l'ex velina e il nuotatore hanno pronunciato il fatidico sì, coronando così finalmente il loro sogno d'amore dopo tre anni dall'inizio della loro storia d'amore.

Nonostante la cerimonia sia stata intima e romantica proprio come volevano i novelli sposi, sui social ci hanno tenuto a preannunciare che, non appena possibile, si giureranno amore eterno anche in chiesa in compagnia di tutti gli amici più cari che per il momento non hanno potuto prendere parte a questo momento emozionante a causa delle restrizioni legate al Covid-19.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposeranno anche in chiesa

Ieri è stata una giornata davvero speciale per Giorgia Palmas 39 anni di origine Cagliaritana e l'ex nuotatatore suo coetaneo, Filippo Magnini che nella splendida cornice di Palazzo Reale di Milano sono diventati ufficialmente marito e moglie. La cerimonia è stata celebrata dinanzi a pochissimi invitati, ovvero i testimoni e i familiari stretti, e ha anticipato un ricevimento in gran stile che i due organizzeranno non appena possibile.

Fatta eccezione per la foto del primo bacio dopo il sì condivisa sui social dagli sposi, non esistono altri scatti dell'evento.

Sono però bastate le didascalie scritte di loro pugno a rivelare l'immenso amore che li lega. Le loro parole sono state: "C’era tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora".

Giorgia Palmas sposa in Tailleur



Giorgia Palmas è apparsa elegantissima e glamour nel giorno del fatidico sì. Piuttosto che i soliti abiti pomposi e principeschi, l'ex velina ha preferito seguire il trend mannish, indossando un tailleur di Atelier Emé con pantaloni classici e blazer con maniche a tre quarti e un nastro intorno alla vita. Come già avaeva fatto Fiorella Mannoia con le sue nozze civili con Carlo Di Francesco. La Palmas ha inoltre preannunciato che sarà sempre il brand leader del settore wedding a firmare l'abito che prima o poi sfoggerà in chiesa. Il dettaglio tradizionale a cui non ha rinunciato? Il bianco, da sempre considerato il colore simbolo del matrimonio.