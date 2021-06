Can Yaman ad Acitrezza VIDEO

Aci Castello – Non può uscire di casa che c’è qualche fan subito pronta a immortalarlo: il 31enne Can Yaman, il fidanzato di Diletta Leotta, è stato paparazzato domenica mentre faceva footing sulle strade della cittadina catanese con i suoi due bodyguard. Da quando a fine marzo ha ufficializzato la relazione con la showgirl siciliana, il 31enne attore tv s’è trasferito ormai in pianta stabile sull’Isola.