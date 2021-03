Can Yaman esce allo scoperto con il tanto atteso annuncio su Diletta Leotta

Can Yaman l'attore Turco dopo un lungo silenzio, si confessa e fa un importante annuncio sulla sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta “Mi assumo le mie responsabilità”

Quella fra Can Yaman e Diletta Leotta recentemente paparazzati in Sicilia, al porto di Catania è una delle storie d’amore più chiacchierate delle ultime settimane. C'è chi fa il tifo per la coppia e chi crede che sulla loro storia non ci sia nulla di vero, le speculazioni si sprecano. Le varie ipotesi sulla loro relazione continuano a diffondersi anche perché le occasioni in cui i due si espongono in prima persona sono molto rare. Ora però, Can Yaman ha deciso di mettere in chiaro alcuni aspetti di questa storia, parlando del suo rapporto e lo ha fatto nella sua prima intervista ufficiale. Can parla della sua infanzia, figlio unico di genitori separati, alla nascita era così pieno di capelli e brutto che la madre avrebbe voluto portarlo subito dal parrucchiere. Nell’intervista parla anche del suo periodo buoi e dei suoi studi. Laureato in Giurisprudenza ha vinto molte borse di studio e poi si è dato al cinema.

L’attore si è mostrato se non infastidito quantomeno toccato dalle voci e dalle parole che si sono sprecate su di lui e la Leotta e ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro. “La riservatezza è la nostra prima promessa” dichiara al noto settimanale Vanity Fair Can Yaman, allontanando così le dicerie che si erano spese sulla mancanza di dichiarazioni pubbliche dei due. “Il nostro è un amore leale e io sono pronto a prendermi le mie responsabilità” chiosa l’attore, confermando ancora una volta che tutto ciò che riguarda la coppia viene e verrà sempre comunicato da loro due.

Con questo annuncio Can Yaman mette in chiaro molti aspetti della sua relazione con Diletta Leotta. Il loro è un amore vero, sentito, che i due preferiscono viversi il più lontano possibile dalle telecamere. Saranno loro a decidere quando e come esporsi pubblicamente, lo hanno fatto finora sempre loro e sempre tramite i social . Sul matrimonio a specifica domanda, l’attore Turco decide di svicolare.

Intanto spunta sul web la prima foto che ritrae l'attore turco e l'inviata di Dazn in un bacio appassionato.

La foto ritrae Can Yaman e Diletta Leotta al maneggio che si lasciano andare alla passione. Questa foto è la conferma, per i più scettici, la realtà della loro storia d'amore.