Ecco chi è l'acquirente della villa di Dolce e Gabbana a Stromboli

Stromboli, Eolie - Ha un nome e un volto l'acquirente della villa di Dolce e Gabbana a Stromboli. L'imprenditore che ha sborsato 6 milioni di euro per aggiudicarsi la casa di D&G è Massimo Scagliarini, titolare di una azienda, la GVS. La GVS è un’azienda che si occupa di attrezzature ospedaliere e produce dispositivi di protezione individuale (Dpi), insomma, mascherine antiCovid.

A Stromboli i fratelli Scagliarini sono già proprietari di diverse ville: una in località di Piscità, un’altra nella salita che conduce all’Osservatorio e la terza nei pressi della chiesa di San Bartolo.

“La casa dei Selvaggi”, chiamata così dai due stilisti, si poteva girare a piedi nudi e e non solo, era stata da loro acquistata negli anni Novanta, da un artista svizzero per poi essere messa in vendita nel 2019 a un prezzo altissimo.

La villa è un lussuosissimo immobile di 500 metri quadri a strapiombo sul mare con vista sul Vulcano. E' composta da una superficie interna da 235 mq ed esterna da 290 mq, 7 camere da letto, 9 bagni, terrazze che affacciano sul mare e sul vulcano, zona relax esterna, finiture di pregio, accesso diretto al mare, eliporto a 1 km di distanza. La villa di Stromboli è stata spesso teatro di feste con ospiti Vip come Madonna, Naomi Cambell, Tom Cruise ed altre star internazionali che hanno regalato alla villa uno scintillante periodo di vita mondano.