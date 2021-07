Bernardeschi, dopo la vittoria all'Europeo oggi è il giorno del matrimonio con la sua Veronica

Il neo campione d'Europa, a quarantotto ore di distanza dalla vittoria di Wembley, è convolato a nozze con la compagna, con la quale ha avuto nel 2019 la figlia Deva. La coppia ha celebreto la propria unione con un rito nel Duomo di Carrara. Neanche il tempo di concludere i festeggiamenti tra le vie di Roma con la coppa dell'Europeo, e per Federico Bernardeschi inizia un'altra esta, decisamente più privata: quella del suo matrimonio con Veronica Ciardi. Si allunga così la lista dei Vip che hanno deciso di convolare a nozze, dopo la Pandemia come Alessandra Viero, la conduttrice di Quarto Grado o Luca Argentero e Cristiana Marino.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi oggi sposi

Le nozze che vedranno Federico e Veronica oggi sposi, si sono celebrate oggi a Carrara, città natale dello juventino fresco campione con la Nazionale (e di Buffon). Dopo il rito nel Duomo della città toscana, il ricevimento si terrà probabilmente nello stabilimento balneare che Bernardeschi ha comprato qualche tempo fa. Due anni dopo la nascita della figlia Deva, l'attaccante bianconero e azzurro è convolato dunque a nozze con Veronica Ciardi, sua compagna da ormai più di cinque anni (a parte un periodo di separazione), da quando cioè si conobbero in vacanza su una spiaggia di Formentera.

Chi è Veronica Ciardi?

Veronica Ciardi è nota per aver partecipato al Grande Fratello 10, nel 2009-10, e per aver successivamente fatto l'inviata di Pomeriggio 5. I due non hanno mai sbandierato più di tanto il loro amore sui social (su Instagram il profilo di Ciardi è privato), ma la loro storia arriva oggi al più bello dei giorni (insieme alla nascita della figlia), finalmento oggi sposi. Proprio due giorni dopo la vittoria dell'Europeo, con il secondo rigore consecutivo trasformato da Bernardeschi dopo quello in semifinale con la Spagna: per il bianconero, il cui contratto con la Juve è in scadenza nel 2022, si spera che sia iniziata la risalita dopo anni molto difficili in bianconero.

Per Veronica, invece, il matrimonio è un giorno di festa che la aiuterà a superare il lutto per la morte dell'amato padre, scomparso un mese fa.