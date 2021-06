Luca Argentero e Cristina Marino: matrimonio a sorpresa in sidecar

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati. Un matrimonio a sorpresa, lo scorso 5 giugno per i due attori che sono apparsi radiosi in una fiammante sidecar rosso fiammante a spasso per la città. Dopo aver tenuto nascosta la data delle nozze, annunciate lo scorso marzo, subito dopo il sì davanti al sindaco di Città della Pieve Fausto Risini hanno fatto avanti e indietro per il centro del borgo su un sidecar rosso fiammante. L'annuncio delle nozze tra Luca Argentero e Cristina Marino era stato dato nel mese di marzo, ma senza troppi clamori, vista la volontà di entrambi di avere una cerimonia di carattere privato, in linea con la loro vita lontana dai riflettori.



Luca Argentero, 43 anni e uno dei sex symbol del grande e piccolo schermo italiano, si è unito domenica pomeriggio in matrimonio con la compagna, l’attrice e modella milanese Cristina Marino (30 anni), con cui ha già una figlia, la piccola Nina Speranza Argentero. La coppia ha deciso di sposarsi senza troppi clamori nella località umbra di Città del Pieve. Presenti alla cerimonia in comune solo i testimoni e un fotografo. Dopo le nozze i due sono fuggiti in sidecar, prima dei festeggiamenti con pochi amici e famigliari. Il sindaco della città: “ho visto in loro l’entusiasmo”.



La notizia del matrimonio a sorpresa della coppia che ha deciso di convolare a nozze il 5 giugno e è stata data direttamente Fausto Risini, Sindaco di Città della Pieve, la località dove i due hanno deciso di convolare a nozze. La cerimonia si è infatti tenuta nella sala della giunta del Comune lo scorso sabato. Una celebrazione che ha riguardato pochi intimi e che si è consumata senza alcun tipo di clamore, a giudicare anche dal silenzio sui social di Argentero e Marino. Presenti infatti erano solo gli sposi, due testimoni e il fotografo, chiamato a immortalare i momenti più belli della giornata.



Le parole del sindaco di Città del Pieve

Tanti i video pubblicati sui vari social dagli abitanti di Città della Pieve, in Umbria, che hanno avuto modo di assistere al passaggio in sidecar degli sposi quando la funzione era stata già celebrata. “Un evento importante – ha detto il sindaco Risini – perché Argentero ha con noi un’amicizia particolare, è ormai iscritto anche all’anagrafe ed è pievese a tutti gli effetti”. E aggiunge, rispetto a un evento così bello per la sua città: “In più ha scelto di sposarsi qui e questo ci riempie di orgoglio: è stato bello per me poterlo portare a matrimonio insieme a Cristina e anche commovente perché ho visto in loro l’entusiasmo”.

La nascita di Nina Speranza nel 2020

Con questo evento riservato a pochissimi amici e famigliari, Luca Argentero e Cristina Marino hanno quindi portato a compimento definitivo un rapporto che gli aveva già regalato la gioia immensa della nascita di Nina Speranza, la bambina venuta al momento il 20 maggio del 2020.