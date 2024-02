Fedez in tribunale: "Sono nullatenente"

Milano - “Beni mobili o beni immobili registrati? Nullatenente direi”. La risposta lascia sorpresi, se non altro perché a pronunciarla di fronte al giudice di Milano non è una persona qualsiasi, ma il rapper Fedez, che tra giri in Lamborghini e storie Instagram dall’appartamento di CityLife ha abituato i suoi follower a uno stile di vita decisamente agiato.

L’occasione è data da un procedimento per diffamazione datato novembre 2020. Siamo nel periodo caldo della pandemia. Quindi l’udienza è telematica e Fedez è collegato in video. Ogni tanto l’audio salta, quindi il magistrato insiste, chiede alla collaboratrice se abbia sentito. E il rapper ripete: “Nullatenente”. La precisazione, che fa comprendere meglio e spiega la situazione, è la seguente: “È tutto intestato alle mie società”. Tradotto, i beni di Fedez, nel 2020, non erano intestati a lui ma alle società che gli fanno capo. O almeno così era nel 2020, a detta del cantante.