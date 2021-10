Gucci apre il Circolo in via Borgospesso a Milano

Un anno importantissimo per Gucci: il 2021 è il 100esimo anniversario della nascita della maison fiorentina e la direzione artistica del brand ha pensato a molti modi interattivi per coinvolgere nei festeggiamenti fan e appassionati.

Con Gucci Aria, la collezione che ha omaggiato l'archivio storico della casa di moda, si sono aperte le danze che si concluderanno con l'uscita a novembre del film House of Gucci. Non è una volontà del brand o del gruppo Kering, ma è in perfetto orario per celebrare il compleanno. Nel frattempo, siete ancora in tempo (fino al 9 gennaio) per visitare la Gucci Cartoleria, inaugurata in occasione della Milano Design Week, è il temporary store dedicato alla collezione lifestyle.



Interno di Gucci Circolo Milano

Tra le tante iniziative proposte da Gucci, anche il Gucci Circolo, aperto in tre città europee: Milano, Berlino e Londra. A Milano il Circolo si trova in Via Borgospesso all'interno del Palazzo Gallarati Scotti, vicino alla boutique di Via Montenapoleone. Si tratta di uno spazio temporaneo "dove riunirsi per vivere un'esperienza immersiva alla scoperta delle collezioni e dei codici della maison".



Il Gucci Circolo si sviluppa per tappe che ripercorrono i capitoli della collezione autunno inverno 2021 Gucci Aria. All'interno troverete una listening lounge, per ascoltare i brani degli artisti vicini alla casa di moda fiorentina, come Harry Styles, Elton John, Florence Welch e Achille Lauro. C'è anche un photo booth, con diversi effetti ispirati alla Collezione Gucci 100 e un altro spazio dove giocare con i videogiochi di Gucci Arcade.



Interno di Gucci Circolo di Milano



Per concludere la visita al Circolo, potrete attraversare la passerella bianca della sfilata Aria, con i riflettori tutti puntati su di voi.