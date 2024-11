I 42 anni di Anne Hathaway

È una delle attrici più amate e apprezzate in assoluto del panorama mondiale: da quasi 20 anni, Anne Hathaway si è affermata come icona di bellezza nel mondo del cinema. La statunitense oggi compie 42 anni ed è ancora al top, sul set e fuori. Non rinuncia mai alla sua routine “active” per tenersi in forma tra un film e l’altro, tra dieta e allenamenti. Come? Ecco i segreti di Anne Hathaway.

Come si tiene in forma Anne Hathaway? Lo ha raccontato a Women’s Health Ramona Braganza, personal trainer che ha seguito l’attrice per alcuni dei suoi film. La mattina sveglia presto e subito un'ora di allenamento, utile per iniziare la giornata al meglio e avere più tempo per i propri impegni durante il giorno. Non c’è workout senza musica e soprattutto senza riscaldamento: spesso Anne pratica yoga o danza per attivare il corpo. Il programma di allenamento varia sempre: si passa dal cardio (nuoto o corsa) a circuiti e allenamenti specifici per la forza.

Per il suo ruolo ne I Miserabili, Anne Hathaway ha dovuto sottoporsi a una dieta molto stretta per dimagrire. L’attrice ha infatti perso quasi 11 chili per interpretare il personaggio di Fantine. Simile il processo per entrare nei panni di Catwoman ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno: con l’aiuto di un personal trainer, ha cambiato la sua alimentazione facendola diventare quasi interamente vegana e contenente alimenti ricchi di antiossidanti. Avocado, frutta secca, semi e verdure erano all’ordine del giorno. Per assumere proteine, invece, inseriva nei suoi pasti seitan e tempeh.

Anne Hathaway ha vissuto anni complicati a causa di problemi di ansia che hanno accompagnato il suo successo. Lo ha raccontato in un’intervista a People: “Ero così preoccupata in vista del periodo delle premiazioni che a Natale non mangiavo nemmeno. Ero convinta che le star dovessero rispettare determinati standard estetici, mentre io fumavo senza sosta per calmare i nervi”. Oggi, l’attrice è riuscita a superare quel momento e ad accettarsi di più: “Da fuori non sembro diversa, ma è il dentro che è cambiato”.

Anne Hathaway è sposata dal 2012 con Adam Shulman, attore statunitense: “Ho capito dal primo momento che sarebbe stato l’amore della mia vita”. Ma niente colleghi star di Hollywood al matrimonio: solo amici e familiari. I due insieme hanno avuto due figli: Jonathan, nato nel 2016, e Jack, nel 2019.