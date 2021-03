Il bacio fra Paolo Bonolis e Luca Laurenti è diventato virale

Una coppia storica delle televisione italiana. Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Galeotto fu il San Valentino 2021, quando Bonolis, sul suo profilo social, ha pubblicato un collage di tre foto con altrettanti baci che ritraggono i due personaggi televisivi avvinghiati.

Paolo Bonolis, in occasione di San Valentino, ha pubblicato tre scatti che lo ritraggono insieme all'amico di sempre in cui i due si baciano sulla bocca. Il collage è subito diventato virale, con commenti e condivisioni. Tutti si sono domandati che fine avesse fatto Laurenti durante la pandemia. Luca non ha social e non è facilmente rintracciabile. Ma è molto amato dai telespettatori, che hanno continuamente domandato come stesse e dove fosse, preoccupati di questa silenziosa assenza.

A tranquillizzare tutti è intervenuto Paolo Bonolis. Il conduttore ha spiegato che Luca Laurenti vive da eremita, ed è proprio così che ha deciso di passare questo periodo lontano dal piccolo schermo.