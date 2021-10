Indiana Jones, Harrison Ford fa il bagno a Mondello

Palermo - C'è un anziano 79enne che fa il bagno a Mondello il 21 ottobre. E' Harrison Ford, e si gode una pausa di lavorazione del nuovo episodio di Indiana Jones.

Cappello bianco, costume sotto il ginocchio e bottiglia di birra in mano, Harrison Ford ha fatto una passeggiata lungo la spiaggia concedendosi ai selfie dei bagnanti e dei fan.

Complice la giornata estiva, Ford si è immerso in acqua senza nuotare e poi su e giù a piedi sull'arenile fino al circolo Lauria e poi in direzione dell'abitato.