Jeremy Scott per Carpisa: la nuova collezione pop e sostenibile

Dopo la collaborazione con Muschio Selvaggio, brand di Fedex e Luis Sal, il brand di borse e valigiera low cost Carpisa stringe un altro accordo, questa volta oltre oceano. Per festeggiare i 20 anni del marchio italiano, nasce la capsule collection disegnata da Jeremy Scott, il direttore creativo di Moschino. Una collezione unisex composta da borse, valigie e accessori, con stampe dal gusto kitsch, ispirate alla cultura pop di Jeremy Scott, e con il design di Carpisa.



Jeremy Scott x Carpisa



"Mi sono divertito molto a disegnare questa capsule perché il viaggio è di per sé una dimensione molto creativa: ho quindi cercato di trasferire le mie aspettative, le ispirazioni di chi viaggia sugli elementi che compongono la capsule." racconta Jeremy Scott a Pambianco TV e aggiunge: "Questa collezione è stata disegnata per tutti perché ho pensato che in molti possano desiderare di viaggiare con degli accessori pratici ma che siano al tempo stesso divertenti e realizzati con materiali sostenibili".

Carpisa, gravemente colpita dalla pandemia che ha penalizzato il settore della valigieria, si sente fiduciosa per il 2022 ritenendolo il vero anno della ripartenza. E alle ripartenze associa due obiettivi precisi: seguire la linea della sostenibilità, a partire da questa collezione, e quella della tecnologia.



Modello Pop V1, Jeremy Scott x Carpisa



Tutta la collezione è stata realizzata in tessuto riciclato Rpet effetto nylon con stampa all over che raffigura statue ispirate al classicismo, rivisitate in chiave pop. Solamente il set di tre valigie non è composto al 100% materiali interamente riciclabilii.



La collezione, disponibile in preview sul sito dal 2 marzo, da oggi è acquistabile nei negozi Carpisa, ma solamente la parte stampata con le statue, dal 5 aprile una seconda parte stampata con aeroplani stilizzati.