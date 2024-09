Kate Middleton ritorna in pubblico dopo fine della chemio

Londra - Kate sorridente in auto che va in chiesa al fianco il marito William: le prime immagini pubbliche della principessa del Galles dopo la fine della chemioterapia, diffuse oggi, hanno fatto subito il giro dei siti, delle piattaforme social e delle redazioni internazionali. Le foto, così come la presenza di Kate a messa assieme a re Carlo e alla regina Camilla, sembrano un segnale che il peggio sia passato e che i Windsor possano cominciare a tornare all’assetto tradizionale, come del resto aveva annunciato la stessa principessa con un video diffuso circa due settimane fa.

Carlo e Camilla si trovano ancora a Balmoral, in Scozia, dove tradizionalmente trascorrono gran parte dell’estate. I principi del Galles li hanno raggiunti per il fine settimana e oggi si sono uniti a loro per la messa presso la piccola chiesa Crathie Kirk. Kate, 42 anni, aveva cominciato la chemioterapia preventiva a febbraio dopo che, in seguito a un serio intervento all’addome, erano state rinvenute tracce di cancro. Non ha mai smesso del tutto di lavorare. A giugno aveva partecipato a Londra al Trooping the Colour, la parata per il compleanno di re Carlo, e il mese successivo aveva assistito alla finale del singolare maschile a Wimbledon e consegnato il trofeo al vincitore, Carlos Alcaraz.

Martedì scorso aveva ricevuto a Windsor alcuni rappresentanti di un suo ente benefico. Nel video da lei diffuso per annunciare la fine della terapia, Kate aveva sottolineato che era «contenta di poter riprendere a partecipare a qualche impegno pubblico», ricordando che ci vorrà tempo prima di tornare al ritmo di prima. «Nonostante tutto ciò che è passato, entro questa nuova fase di ripresa – aveva sottolineato – con nuovo senso di speranza e di apprezzamento per la vita».