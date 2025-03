La città più bella della Sicilia? L'inglese The Times non ha dubbi, è Siracusa

Siracusa - “La rinascita di Siracusa l’ha resa la città più bella della Sicilia”.

È il titolo dell’articolo del quotidiano britannico “The Times” a firma dell'inviato Charles Pring alla ricerca della “terapia dei cannoli”.

In un reportage pubblicato il 15 febbraio dal titolo “The renaissance of Syracuse has made it Sicily’s finest city”, Charles Pring parla di “una sorta di rinascita siracusana: ristoranti e alberghi stanno nascendo di nuovo, conferendo all’antica città quel tipo di fermento di cui non godeva da quando l’imperatore Costante II ne fece la capitale dell’impero bizantino nel 663”.

Base del giornalista nel suo viaggio a Siracusa, da cui partire alla scoperta di Ortigia, del parco archeolgoico e persino della Chiesa della Madonna delle Lacrime, è Palazzo Artemide, recentemente rinnovato, “un palazzo ottocentesco rosa sbiadito con 40 camere ariose ed eleganti, tutte blu pastello e bagni in velluto e marmo lucido”.

Pring però annuncia: “un problema che incontrerai qui è il cibo: ci sono semplicemente troppe cose buone tra cui scegliere. O meglio, ci sono semplicemente troppe cose impeccabili, di prima classe, da ricordare sul letto di morte tra cui scegliere. La colazione a buffet di Palazzo Artemide vi offre una decisione meno difficile, ma anche il suo ristorante Amunì merita una visita serale, con un antipasto di polpo e tagliolini agli scampi che valgono da soli il biglietto aereo easyJet”. “Con un clima fantastico, vino locale economico e una cucina notoriamente eccezionale, la Sicilia è l’Italia che hai sempre sognato. Francamente, ovunque tu vada, qui ti entrerà nella pelle, ma per me, Siracusa è la sua città più bella, la nuova Taormina senza folla (shhh!). Cicerone la definì ‘la più grande città greca e la più bella di tutte’. Era un idiota pomposo, ma non aveva tutti i torti”, chiosa il giornalista inglese.

L'articolo qui.