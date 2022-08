La FOTO del compleanno di Madonna in Sicilia

Noto - Madonna compie 64 anni e anche quest’anno sceglie l’Italia per festeggiare il suo compleanno a cui abbina quello del figlio Rocco. Dopo la Puglia dello scorso anno, la Sicilia: la pop star è sbarcata a Marzamemi, il piccolo e affascinante borgo marinaro in provincia di Siracusa, per fare festa con i suoi affetti più cari. Per la cantante è stata organizzata una festa esclusiva e blindatissima la sera del 16 agosto all’ex feudo Castelluccio a Noto, 5 mila metri quadrati con un borgo settecentesco, dimora della stilista e amica Luisa Beccaria. Il tutto documentato dalla diva sulle sue storie Instagram - con tanto di didascalia «Sicilian Queen» - ma niente di improvvisato, al seguito si è portata anche il duo Luigi & Iango, fotografi amati dalle celeb internazionali più note e glamour.

Madonna si è fatta fotografare da vera diva in posa su un divano di design. Per lei un total look Dolce&Gabbana, con un abito a stampa maiolica (la classica degli stilisti) che omaggia l’Italia e la Sicilia, proprio come l’artista in questo momento. Ovviamente sandali coordinati e cappello che riprende il tocco di blu della stampa. E Madonna non scappa dal look matchy matchy madre figlia tanto che le sue figlie Stella e Estere Ciccone posano con pezzi (sempre di Dolce&Gabbana) con la stessa stampa maiolica vista sulla madre. D’altronde si sa, Madonna è sempre stata sull’onda delle tendenze, anzi, è sempre stata la prima a lanciarle.

Dopo la cena, serata danzante con amici a Marzamemi: la diva del pop americano, avvolta in un abito con le stampe maiolica, si è scatenata intonando le canzoni della tradizione italiana, a cominciare da «Nel blu dipinto di blu» per finire, mentre si allontanava con il suo staff con l’ormai internazionale «Bella ciao».

Madonna, dopo essere atterrata a Ferragosto all’aeroporto Fontanarossa di Catania, era stata avvistata per le stradine di Marzamemi dove ha cenato in un noto ristorante della Balata, La Cialona di Lina Campisi, in piazza Regina Margherita. Il suo arrivo era stato preceduto da quello del suo staff, un battaglione di almeno 100 persone.

La cantante ha ballato la tarantella splendente in un abito new romantic della prossima collezione fall-winter di Luisa Beccaria e ha ufficialmente ringraziato la stilista dai suoi social.

Madonna Louise Veronica Ciccone da sempre è fiera delle sue origini italiane (abruzzesi). I nonni paterni Gaetano Ciccone e Michelina Di Iulio nacquero rispettivamente nel 1901 e nel 1902 a Pacentro (un paese in provincia dell’Aquila a 10 chilometri da Sulmona), nel 1919 si trasferirono negli Stati Uniti in cerca di fortuna.

Un grande talento e un grande cuore quello di Madonna, al servizio della sua famiglia allargata composta da sei figli: Rocco Ritchie, David Banda, Lourdes Leon, Mercy e le gemelle Estere e Stella. La star, come documentato sui social, ha festeggiato in Italia anche il compleanno del figlio Rocco che è già considerato un artista di talento.