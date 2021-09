La giacca trapuntata per l'autunno 2021

Le temperature non si sono abbassate ovunque, ma in alcune parti di Italia si comincia a percepire quell'aria fresca che subito proietta sotto le coperte, a coccolare il gatto e guardare Netflix, mentre fuori piove. Certo, siamo ancora lontani da questi scenari così autunnali, ma meglio non farsi cogliere impreparati.



Allora scopriamo insieme qual è l'indumento da rispolverare dall'armadio o acquistare per i primi cenni di freddo. Questo autunno 2021 ad essere super gettonato è la giacca trapuntata anti pioggia e anti vento, leggera e super British. Ecco i nostri consigli per la giacca quilted dell'autunno.

La classica da cavallerizza





Giacca trapuntata, Burberry



Non possiamo non citare Burberry nella categoria "giacca trapuntata". Nella nuova collezione autunno inverno 2021 spicca questo classico modello di giacca quilted a rombi in flanella misto lana, disponibile in cinque varianti colore. Noi vi proponiamo quella con motivo tartan sulle sfumature del verde militare. A completare il modello è presente il colletto in corduroy a contrasto e sottocollo con classico motivo tartan di Burberry.





Annandale quilted jacket, Barbour



Un altro brand con una lunghissima tradizione di giacche trapuntate è Barbour, di cui abbiamo parlato in occasione della quarta stagione di The Crown. Tra i modelli più riconoscibili c'è Annandale, una giacca quilted dalla silhoutte leggermente sfiancata, disegni a rombo e colletto in corduroy marrone a contrasto. E' disponibile in verde militare oppure in nero.

Il quilted lungo



Cappotto trapuntato, GANNI



E' di GANNI questa versione della classica giacca quilted che si ispira alle divise da equitazione. Il modello che vi consigliamo si chiude con una lunga zip, presenta una tasca frontale applicata e due tasche laterali a soffietto, quindi meno visibili. E' disponibile su Farfetch.

La versione a camicia





Giacca camicia trapuntata, MSGM



Un'altra rivisitazione, questa volta corta ma che ricorda nella silhoutte una camicia. La giacca trapuntata per MSGM ha finitura naturalmente imbottita, colletto classico da camicia, chiusura frontale con bottoni a pressione e orlo ricurvo. E' disponibile in rosa, verde acido oppure lilla.