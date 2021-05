La borsa più in voga al momento è proprio quella che da un lato ricorda la classica busta per la spesa, e dall’altro i dispositivi da pesca. Le Borse a rete o all'uncinetto, sono il grande ritorno per l'estate 2021. In fondo non c’è da stupirsi: negli ultimi anni è tornato di moda l’hand made. Tutto ciò che è fatto a mano è estremamente attuale, a partire dai tessuti: maglia, macramè, crochet, annodato, lavorato a ferri o a uncinetto.

L’abbiamo vista apparire al braccio di tutte le Instagram influencer: si tratta delle fishnet bag, borse traforate di diversi materiali e colorazioni.

Le borse in rete, o fishnet bag, sono diventate l’accessorio più desiderato dell’estate 2021, perché estremamente pratico ma anche di tendenza. Non si tratta chiaramente di una novità, ma di un altro dei tanti ritorni della moda, come quelle all’uncinetto ( crochet) ma in uno stile tutto rinnovato. Stiamo parlando della tipica borsa da marché, la borsina in rete a maglia larga che le parigine adorano usare come shopper. Oltreoceano la chiamano “net bag” perché sembra la rete con cui si pesca " strascico".

Se siete del tipo maglia a righe marinière, blazer oversize con i leggings e baguette (sia borsa sia pane, perché no), allora il vostro stile è Parigi mon amour quindi non potrà che dire oui all'ossessione fashion delle francesi più chic.

Questo modello si sta imponendo a ogni latitudine come accessorio per ogni outfit: dai jeans con camicetta dal colletto ricamato fino al wrap dress in fantasia floreale super provenzale, ogni look accoglie a braccia aperte questa chicca dal retrogusto francese.

Sulle passerelle sono state proposte come delle novità assolute, sebbene si tratti solo di un grande ritorno. Tutti, in fondo, da bambini abbiamo avuto almeno una borsa a rete che utilizzavamo per portare i giochi in spiaggia. L’idea in effetti è proprio quella.

Le varianti sono tante e vanno da quella con i manici in legno (tipici del marchio Utmon es Pour Paris, uno dei preferiti delle parigine più chic), fino alla classica total net minimalista.

Chi invece volesse modelli un po' più strutturati, potrà optare per le tote bag e anche per il secchielli che fanno della rete il filo conduttore del design.

Per aiutarvi a scegliere la “net turtle bag” che diventerà la vostra amica del cuore, abbiamo selezionato per voi alcune borse trovate in rete di cui innamorarsi. Perfette per mise che sembrano appena uscite da Montmartre.

Sono realizzate in corda o in materiali nautici, risultando quindi essere delle borse da spiaggia estremamente trendy ma anche economiche. Certo gli stilisti ne hanno crete di ogni tipo e versione, ma è facile trovarne a prezzi non esagerati sul web.

Il nostro consiglio:

Scegliete un modello a maglie larga per portarla in spiaggia e uno a maglie più strette per i piccoli oggetti quotidiani. Il consiglio principale è quello di inserire una sacca dal colore coordinato al suo interno per evitare di mostrare tutto il contenuto.