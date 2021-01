Le tendenze della Moda primavera estate 2021

Proprio nei giorni in cui ci apprestiamo ad affrontare l’inverno, si spengono i riflettori sulle passerelle milanesi dedicate alle tendenze primavera estate 2021: è decisamente tempo di bilanci.

Ci aspettano mesi strani, forse difficili. Mesi nei quali, però, probabilmente riusciremo anche a uscire dalla lunga fase di stallo alla quale il Covid-19 ci ha costretto. Nei quali – lo speriamo tutti – potremo di nuovo tornare a godere della nostra libertà più ampia. Mesi nei quali sarà più facile essere felici. Mesi, anche, nei quali torneremo a vedere gli amici, a uscire, a incontrarci… e ad avere voglia di vestirci a colori seguendo le nuove tendenze e a scoprirci di più. Metteremo in uno scatolone tute e felpe che diventeranno solo un lontano ricordo del lockdown, per tornare a divertirci con gli abiti, gli accessori e la fantasia. Le tendenze non sono andate in quarantena, insomma.

Ma quali sono i trend che la faranno da padrone nella Primavera Estae?

Il beige, le fantasie patchwork boho-chic, i colori pastello, i fiori... I temi e le suggestioni moda imperdibili per la bella stagione. Li abbiamo visti sulle ultime passerelle (fisiche o virtuali) e ora stanno arrivando nei negozi e negli store online delle maison: sono gli abiti e gli accessori delle collezioni moda primavera estate 2021, che definiscono le tendenze di stagione e indirizzano verso look sempre azzeccati. Dal nuovo numero di iO Donna, la selezione dei otto trend forti e ricorrenti tra le creazioni degli stilisti.



Bianco & Nero

Optical o astratto, ricamato o floreale. L’importante è che sia bicolore. Dalla testa ai piedi.



I Fiori

Rose, margherite, non ti scordar di me. Coglieteli su abiti e accessori. E per un vero look bucolico, mixate colori intensi.



Grafismi

Quadretti e righe. Le stampe scelgono le geometrie, ma rompono gli schemi con accostamenti di cromie inediti. Così originali!



Naturali

La tendenza beige dell’inverno avanza nella moda primavera estate 2021. Sabbia, cuoio, panna… Nuance primarie e stile minimal, il lusso si manifesta in tagli sartoriali e tessuti ricercati. L’eleganza? È nei particolari.



Patchwork

Tessuti e fantasie osano combinazioni creative. Le varianti sono folk, casual e maschili e rileggono in chiave boho-chic la tendenza anni 70 di stagione. Gli accessori cavalcano l’onda e i gioielli seguono la scia.



Soft

Rosa confetto, bianco panna, blu carta da zucchero: le tonalità sono dolci come le mise e trionfano i colori pastello su look dal sapore bon-ton. La moda primavera estate 2021 è un femminile trionfo di fiocchi, ricami e balze.



Trasparenze

Ad alto tasso di romantica seduzione. Pizzi, tulle e stoffe operate dall’effetto vedo non vedo. Tutto è lieve, ma anche prezioso.



Intrecci

Caduti nella rete: abiti a maglia larga, anzi larghissima, dall’effetto vedo non vedo, e outfit che abbracciano la silhouette con sensualità. Sempre monocromatici, tra inserti e giochi di sovrapposizioni svelano un animo grintoso.