Luisa Ranieri e l'amore per Luca Zingaretti: "Mi ha cambiato la vita"

Luisa Ranieri, 48 anni, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha dedicato al marito sessantenne una pubblica dichiarazione d'amore.

A "Verissimo" l'attrice parla del marito, una relazione che dura da 16 anni: "Mi sono sentita presa per mano", una dedica quasi volesse rispondere al messaggio che il Luca Zingaretti conosciuto anche il Commissario Montalbano, le ha dedicato nel giorno del suo 48 compleanno, nei giorni scorsi.

Incontrare Luca Zingaretti «mi ha cambiato la vita. Lui per me è tutto». Luisa Ranieri, 48 anni, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha dedicato al marito sessantenne una pubblica dichiarazione d'amore.

Incontri magici possono impattare sulla vita professionale di una attrice regalandole interpretazioni uniche e altri cambiare la vita privata, come nel caso di Luisa e Luca. "Ho avuto incontri magici e la fortuna di incontrare dei personaggi incredibili, da Pieraccioni a Benigni da Antonioni a Celentano. Poi nel 2005, sul set di "Cefalonia", è arrivato quello con Luca Zingaretti che ha cambiato la mia vita. L’incontro nato come stima professionale si è trasformato in una relazione importante che ancora dura, in vita". Luisa Ranieri racconta così a "Verissimo" la storia d'amore che vive da 16 anni con l’attore Romano.

"Quando ho incontrato Luca avevo 28 anni e lui 42 anni, è stato un incontro importante, mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite: - ha continuato l'attrice - è stato la figura paterna che non ho mai avuto, ma era anche l'amante, il compagno, l'amico e il fidanzato migliore che si potesse avere. Era anche un attore solido e anche solo guardandolo lavorare per me è stata una scuola di recitazione continua".



I due non hanno mai smesso di credere nel loro amore adulto, e a distanza continuano a dichiararsi amore anche sui social con post e foto romantiche. Nel 2011 è nata la loro prima figlia Emma, nel 2012 sono diventati marito e moglie, in Sicilia con un matrimonio blindato.

Mai avari, tuttavia, di pubbliche reciproche dichiarazioni d'amore. Nel giugno 2020, in occasione del loro ottavo anniversario di nozze, Zingaretti aveva pubblicato una foto inedita della cerimonia celebrata nel castello di Donnafugata, accompagnata da romantiche parole: «La felicità è vera solo se condivisa». Oppure come nei giorni scorsi in cui il celebre interprete di Montalbano, le ha dedicato un messaggio d’amore per il suo 48 compleanno.

Nel 2015 è nata la secondogenita Bianca. «È stato Luca a farmi accarezzare l’idea di fare famiglia, di aggiungere qualcosa di grande», aveva rivelato qualche tempo fa l'attrice. Famosi ma semplici, e amanti, nel privato, di una vita il più possibile lontano dai riflettori.

Anche Luisa, nel tempo, ha raccontato più volte tutto il suo amore per il Commissario Montalbano: «Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne», aveva rivelato nel 2018. Ora ha ammesso che Luca le ha «cambiato la vita». Lui, per lei, «è tutto». La dedica più bella.