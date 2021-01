Made in Italy: debutta in tv la serie sui 5 grandi della Moda degli Anni 70

Proprio nella settimana i cui si apre il sipario sulla Milano Fashion Week dal 15 al 19 gennaio che diventa “Virtuale” è andata in onda la prima puntata di Made in Italy, una serie tutta Italiana che narra della nascita della grande Moda italiana.



Sono gli anni Settanta e nella redazione di Appeal a Milano arriva Irene (Greta Ferro), una giovane redattrice di moda interpretata dall’ex modella Greta Ferro. Irene Mastrangelo è una giovane giornalista originaria del Sud e residente nella periferia di Milano. La ragazza si trova nel momento giusto al posto. Un po’ per caso e un po’ per passione, Irene riesce ad entrare in una prestigiosa rivista di moda, Appeal( nome di fantasia ). Sebbene inizialmente sia un’outsider, la sua ambizione e il suo talento la porteranno ad avere una grande carriera. Non mancheranno ovviamente ostacoli e colpi di scena, tanto numerosi nella vita professionale quanto in quella personale. Siamo agli inizi degli Anni 70 gli inizi della moda italiana e del prêt-à-porter. Firme come Walter Albini, Lella Curiel, Elio Fiorucci e Krizia. Giorgio Armani e Gianni Versace stanno per superare la fama dei grandi couturier francesi. A Milano nel mondo della moda un gruppo di stilisti si prepara a cambiare la storia della moda internazionale che sono diventati il simbolo del made in Italy.



Irene, ma anche Monica (interpretata da Fiammetta Cicogna), Filippo, John, Rita e tutta la redazione della rivista sono spettatori, protagonisti e testimoni di quei successi ispirati dalla storia vera della nascita del Made in Italy.

Made in Italy aveva debuttato nel 2019 sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, e mercoledì 13 Gennaio è approdata su Canale 5 . In tutto quatto gli episodi che per quattro prime serate ci catapulteranno nel mondo della moda italiana degli anni ’70 attraverso gli occhi di Irene, una giovane ragazza molto ambiziosa.

Made in Italy: trama e trailer della serie Tv DI Canale 5

Gli anni Settanta in Italia sono un tempo di grandi conflitti, cambiamenti e creatività. Made in Italy si pone il presupposto di indagare un periodo molto particolare e segnato da moltissime novità e contraddizioni: dalla liberazione sessuale con conseguenti fermenti dell’orgoglio omosessuale, alla violenza del terrorismo e la diffusione della droga. Al centro, il mondo della moda che passa dall’Haute Couture al Prêt-à-Porter, in cui Armani fonda il suo impero e Versace crea scandali con le immagini estremamente sensuali delle sue modelle. È inoltre il periodo in cui ci si rende conto che, per sfidare i francesi e magari anche superarli, bisogna essere uniti.



Made in Italy stagione 2 : si farà?

I produttori hanno inoltre già confermato una seconda stagione. La serie ha infatti un finale aperto, quindi una seconda stagione sembrava assolutamente d’obbligo. Le avventure di Irene non finiranno quindi qui, ma ad oggi non si sa ancora niente dell’inizio delle riprese. Nel frattempo mercoledì 20 gennaio, Canale5 lascerà spazio alla seconda puntata di Made in Italy. La serie televisiva nel cui Cast recitano oltre a Greta Ferro, Margherita Buy, Raoul Bova e Marco Bocci.

Ecco il calendario di messa in onda su Canale 5 della prima stagione:

13 gennaio 2021: episodio 1

20 gennaio 2021: episodio 2

27 gennaio 2021: episodio 3

3 febbraio 2021: episodio 4



Se avete perso la prima puntata è visibile in streaming su Mediaset Play e Amazon Prime Video.