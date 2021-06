Marni all'asta di Christie's con 4 cappotti manifesto

"Poiché questi capi trascendono il tempo e vanno oltre la moda, siamo estremamente orgogliosi di presentarli attraverso Christie's, sperando che risuonino ulteriormente e alla fine entrino nella vita di coloro che vorranno farne tesoro". E' questo l'augurio di Francesco Risso, il Direttore Creativo di Marni che in occasione dell'asta "Jewels & Handbags Online: The London Edit" di Christie's presenta quattro capospalla unici della collezione primavera estate 2021 "Marnifesto".

Marni SS21 Marnifesto



I quattro cappotti di pelle riciclata sono visionabili da Christie's a Londra dall'11 al 16 giugno, ma l'asta è già aperta dal 9 giugno con offerte a partire da £100. Il ricavato aiuterà Alliance of Artists Communities, un'assocazione che a livello internazionale sostiene artisti di qualsiasi disciplina nello sviluppo di opere creative.



Per capire perché questi quattro capi siano così speciali, una spiegazione è dovuta: nel corso della pandemia, Francesco Rissoapre un dialogo con artisti di varia natura, fotografi, consulenti creativi, che nel corso degli anni hanno collaborato con Marni. Tra i nomi: Mykki Blanco, Michelle Elie, Less Maybury, Camilla Nickerson, Jonah Hill e Julien d'Ys.

L'isolamento porta la loro creatività ad esplorare nuovi modi di lavorare: lunghi scambi di lettere dopo, nasce Marnifesto, la collezione primavera estate 2021 di Marni. Una celebrazione di connessioni umane, amore, libertà ed espressione di sé.



Marni SS21 Marnifesto



Il punto di partenza per la costruzione effettiva della collezione è l'archivio di Marni: gli artisti riciclano rimanenze delle collezioni precedenti, trasformandole in capi unici, dipinti a mano e decorati di poesie, parole e pensieri raccolti durante il lockdown.



E' un delicato omaggio non solo al passato, ma anche alla bellezza di ciò che nasce dalle sfide del futuro. "Uno sforzo collettivo di un momento di incertezza e speranza", come sostiene il Direttore Creativo, che potrà aiutare altrettanti artisti a diffondere la bellezza della propria creatività.