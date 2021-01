Michelle Hunziker compie 44 anni

Milano - Nata il 24 gennaio 1977, a Sorengo, in Svizzera. Festeggia oggi 44 anni Michelle Hunziker, due mariti e tre figlie (Aurora Ramazzotti, 24 anni, avuta da Eros Ramazzotti, Celeste, 5, e Sole, 7, Trussardi).

Michelle è diventata celebre quando aveva 17 anni per il lato B con una pubblicità di una culotte (Roberta). E' conosciuta oggi come donna dotata di grande ironia, presenta, canta, balla e soprattutto ama fare la mamma. Michelle è felicemente sposata con Tomaso Trussardi dal 2014 dal quale ha avuto due figlie, Celeste e Sole.

Il matrimonio con Eros

Michelle Hunziker conosce nell'estate del 1995 Eros Ramazzotti. I due s'innamorano e il 5 dicembre 1996 nasce Aurora. Due anni dopo, il 25 aprile 1998, Eros e Michelle si sposano con un grande matrimonio al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Al ricevimento sono presenti 500 invitati tra cui Tina Turner che ha cantato un gospel. La loro unione però non è duratura. La coppia si separa nel 2002.

Il primo amore di Michelle Hunziker fu siciliano

Un insegnante svizzero, oggi 47enne, è stato il primo fidanzato della biondissima conduttrice negli anni dell’adolescenza e che per primo l’ha portata in Italia.

Lui si chiama Giorgio Ranfaldi, ha 44 anni, è svizzero di nascita come Michelle ed è figlio di genitori siciliani, precisamente originari di Militello Val di Catania, il paese in cui è nato Pippo Baudo. Già, Pippo Baudo, che è stato appunto il primo a raccontare – pur senza darne le generalità – la storia di Giorgio, direttamente dal palco di Sanremo, rimembrando i trascorsi estivi della stessa Michelle in quel di Militello. La Hunziker ha infatti confermato subito la storia del Pippo nazionale, unendosi a quei ricordi dei primi anni 90. C’era però un’inesattezza: Baudo ricordava che la conduttrice, allora giovanissima e non famosa, fosse fidanzata con un barbiere mentre oggi Giorgio tiene a ricordare che né lui né alcun membro della sua famiglia – con il massimo rispetto dovuto alla categoria – abbia mai tagliato i capelli per vivere.

Ranfaldi ha raccontato che, effettivamente, lui e la Hunziker hanno trascorso le vacanze estive a Militello dai suoi familiari, nella prima metà degli anni 90, perché i genitori di Michelle si fidavano dei suoi e le avevano accordato il permesso di stare da lui per sei settimane. La relazione, però, è nata nella cittadina svizzera in cui entrambi vivevano ai tempi: Zuchwil. La loro storia è molto semplice, similissima a quella di tanti loro coetanei residenti in piccoli centri, non solo in Svizzera: hanno rispettivamente diciotto (lui) e quattordici anni (lei) quando Giorgio nota una bellissima ragazza bionda affacciata a una finestra e, quando la rivede in paese, decide di attaccare bottone. Da cosa nasce cosa e quindi tra i due, in breve tempo, scoppia la scintilla e diventano una coppia.

Trascorrono insieme tre anni che Ranfaldi definisce stupendi ma la relazione finisce poco dopo il trasferimento della Hunziker a Bologna per seguire la madre Ineke, decisa a vivere nel capoluogo emiliano assieme al nuovo compagno. Nonostante un primo tentativo di vivere la storia a distanza, i due si accorgono di doversi lasciare.

Dopo la fine della storia, però, i due sono riusciti a recuperare il rapporto e a trasformarlo in un’amicizia che è proseguita negli anni, solida nonostante ognuno prendesse la propria strada: lui come insegnante d’italiano, lei come donna di spettacoli. Negli anni, poi si sono scambiati confidenze anche sulle proprie relazioni: Giorgio raccontava a Michelle di Mina, che oggi è sua moglie, mentre lei gli parlava di Eros Ramazzotti (e al matrimonio c’erano anche Ranfaldi e consorte, infatti).