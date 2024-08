È morto Nicola, voce del confessionale del Grande Fratello

Lutto nel mondo della televisione, in particolare al Grande Fratello: è morto Nicola, autore e storica voce del confessionale. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto soprattutto nel cuore degli ultimi concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Proprio per questo motivo, i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello hanno voluto ricordare Nicola, a cominciare dal judoka Marco Maddaloni alla vincitrice dell'ultima edizione, Perla Vatiero.

Il ricordo Uno dei primi a condividere un pensiero per Nicola sui social è stato Marco Maddaloni. «Lo abbiamo semppre saputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava al Confessionale c'era un'anima stupensa, che da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più. R.I.P Nicola». Anche l'ex di Anita Olivieri, Alessio Falsone ha voluto scrivere un messaggio per Nicola. «Che tu possa portare tutta la saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lì. Sono felice di averti conosciuto, sei stato un amico, un padre e un corretto giudice con me. Che tu possa aiutare altri come hai fatto con noi. L'ultima vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero, ha commentato con poche parole: «Solo stamattina ho appreso la notizia e non ci posso credere». Letizia Petris ha ricordato quanto Nicola sia stato fondamentale durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. «Ad ogni mio pianto mi facevi tranquillizzare. La tua voce mi ha accompagnata per un lungo periodo per me fondamentale e ti ricorderò per sempre Nicola». E infine, Greta Rossetti: «Mi vengono i brividi. Sei stato parte di noi per tanti mesi, la tua inconfondibile voce non me la scorderò mai. Fai buon viaggio anima bella».