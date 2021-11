Netflix: apre lo shop online con i look di Emily in Paris

Il legame tra Netflix e la moda si fa sempre più stretto e la piattaforma di streaming evidentemente non si lascia sfuggire l'occasione di monetizzare ancora di più sulle sue serie tv più di successo. A partire da Emily in Paris, teen serie lanciata su Netflix a ottobre 2020 che in un solo mese ha ottenuto decine di milioni di visualizzazioni.



Emily in Paris



Il 22 dicembre, in concomitanza con l'arrivo della seconda stagione di Emily in Paris, Netflix inaugurerà uno store online in partnership con ViacomCbs, dove sono disponibili diversi marchi di lusso comparsi nella serie, così da replicare i look che l'attrice protagonista Lily Collins e le sue colleghe indossano nella famosa serie tv.



I capi disponibili saranno di Az Factory, il brand di Alber Elbaz, lo storico stilista di Lanvin morto ad aprile 2021, di marchi di proprietà di Chanel, e anche gioielli di Roberto Coin.

I prodotti saranno disponibili anche sul sito di saks.com e in altri punti vendita fisici del department store.



netflix.shop



Qual è il prossimo passo di Netflix per integrarsi con il mondo della moda e far breccia nei cuori di chi ama le sue serie tv a tal punto da voler possedere i look dei protagonisti? Aprire uno shop online. A metà giugno sbarcherà l'e-commerce ufficiale della piattaforma: si chiamerà netflix.shop e sarà disponibile all'inizio solo negli USA. Ma le probabilità che questo esperimento si estenda nel resto del mondo sono alte.

Cosa sarà possibile fare su questo e-commerce? Acquistare l'abbigliamento in edizione limitata, ma anche articoli di lifestyle e oggetti di collezione delle serie tv più popolari. Stranger Things, Lupin e molte altre. Risale a febbraio il lancio della linea di abbigliamento di Bridgerton, una delle serie più popolari di Netflix.



Netflix è senz'altro un trend setter a cui la moda guarda con altrettanta curiosità: recentissima la notizia di cui vi abbiamo parlato sulla nuova testimonial di Louis Vuitton, cioè una delle attrici principali della famosissima serie tv prodotta da Netflix, Squid Game.