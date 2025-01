Papa Francesco mostra foto di se' bambino col vestito di carnevale

Città del Vaticano - Nel libro "Spera" Papa Francesco pubblica una foto di se bambino col vestito di carnevale, in abiti tirolesi. Lo ha rivelato il Pontefice stasera ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Nella foto si vede il piccolo Giorgio Mario Bergoglio, col fratellino minore e col padre nel giorno di Carnevale in Argentina.

L'educazione italiana

"I genitori ci hanno fatto vedere tutti i film del dopoguerra. La Magnani, la Fabrizi tutti. Da bambini ci portavano a vedere questo. Poi ci hanno fatto sentire per la radio in quel tempo, le canzoni di Carlo Butti, quel fascista che è andato in Argentina, ma cantava bene. Tutte le canzoni di Carlo Butti, le canzonette italiane che noi le ricantavano fra noi. Noi avevamo un'educazione, avevamo avuto un'educazione in questo senso italiano. E anche con l'opera. Di sabato alle 2 del pomeriggio la radio statale faceva sentire un'opera. E la mamma sedeva con noi e ci spiegava l'opera. E' stata una cultura musicale e cinematografica che i genitori ci hanno dato sempre", ha raccontato Bergoglio.