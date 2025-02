Sanremo, ascolti prima serata: 12,6 milioni di spettatori e 65.3% di share, superato Amadeus

Sanremo - La prima puntata del Festival di Sanremo 2025 è stata seguita nel segmento Sanremo Start (20:41 – 21:10) da 13.327.000 telespettatori per il 51,88% di share. La prima parte (21:15 – 23:26) ha raccolto 16.199.000 di spettatori, 63,68% di share.

La seconda parte (23:30 – 1:20) da 8.322.000 spettatori per il 69,25% di share. La media è stata di 12.600.000 per il 65,3% di share. Questi sono i dati della Total Audience introdotta a dicembre 2024: le rilevazioni non tengono più soltanto conto degli spettatori della tv tradizionale, ma anche di coloro che guardano i programmi su dispositivi mobile, sulla smart tv e piattaforme di streaming online come RaiPlay. Internet, insomma: un sistema molto più completo che tiene conto delle ormai consolidate abitudini di fruizione degli spettatori e delle spettatrici.

Guardando, invece, l'Auditel tradizionale: secondo TvBlog, il segmento Sanremo Start è stato seguito da 13.029.000 telespettatori, share 51,68%. La prima parte da 15.713.000, 63,61%. La seconda parte da 7.992.000, 68,70%. Media: 11.852.000, 66,2%. Sono questi i dati da guardare per fare un confronto con le edizioni del passato.

I dati dell'ultima edizione

Lo scorso anno, ultimo Festival condotto da Amadeus, la puntata che apriva la kermesse era stata vista da una media di 10,6 milioni di telespettatori per il 65,1% di share. Il segmento Sanremo Start (dalle 20:44 alle 21:19) ha registrato 12.967.000 telespettatori per il 51,11% di share.La prima parte (21:25 – 23:31:33) è stata seguita da 15.075.000 telespettatori per il 64,34% di share. La seconda parte (23:34 – 25:59) da 6.527.000 telespettatori per il 66,84% di share. Il picco di ascolto è stato registrato alle 22.09 con 16 milioni 786 mila spettatori. Il picco di share è stato registrato alle 24.15 con il 70,1%.

I numeri delle edizioni precedenti

Nel 2023 la serata inaugurale di Sanremo, caratterizzata dalla sfuriata di Blanco e dal monologo di Chiara Ferragni, era stata seguita da 10 milioni 757 mila spettatori con il 62,4% di share, il più alto dal 1995. Nella prima parte (21.18-23.44) gli spettatori erano stati 14.170.000 con uno share del 61,7%, nella seconda parte (23.48-1.40) 6.296.000 con uno share del 64,7%.

Nel 2022 la serata inaugurale del Festival era stata seguita da 10 milioni 911 mila spettatori medi, pari al 54,7% di share. La prima parte (21:23-23:38) era stata seguita da 13 milioni 805 mila spettatori, pari al 54,5% di share. La seconda parte (23:43-1:12) è stata vista da 6 milioni 412 mila spettatori, pari al 55,4% di share.

Nel 2021, l’ascolto medio della manifestazione - sempre targata Amadeus - era stato di 8 milioni 363 mila spettatori, pari al 46,6% di share. La prima parte era stata seguita da 11 milioni e 176 mila italiani, con il 46,3% di share, mentre la seconda parte da 4 milioni e 212 mila spettatori, pari al 47,7% di share.

Nel 2020, il primo festival di Amadeus, aveva toccato 10 milioni 58 mila spettatori medi, con il 52,2% di share. La prima parte della serata inaugurale (21:35-24) era stata seguita da 12 milioni 480 mila spettatori con il 51,24% mentre la seconda (24-1:24) da 5 milioni 698 mila spettatori, con il 56,22% di share.

I Festival di Carlo Conti

Se guardiamo ai festival di Conti, invece, bisogna tornare a dieci anni fa esatti: il primo Sanremo condotto da Conti fu quello del 2015, seguito dal 2016 e poi 2017. Nel 2015 la serata inaugurale del festival condotto dal presentatore toscano fu seguita da 11.768.000 spettatori, con il 49,3% di share. Nel 2016 11.134.000 persone guardarono la prima serata, con il 49,5% di share e nel 2017 furono 11.373.000, con uno share del 50,4%. Un crescendo continuo.

La prima puntata più vista in assoluto è stata quella del Festival del 1987, con 17,5 milioni: edizione condotta da Pippo Baudo e vinta da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con la canzone Si può dare di più. Il direttore artistico era Mario Ravera. Per quanto riguarda lo share, al primo posto la puntata inaugurale del Festival di Sanremo 1988, con 69,5 punti percentuali: edizione condotta da Miguel Bosé e Gabriella Carlucci con Carlo Massarini (dal Palarock), direttore artistico Marco Ravera e vincitore Massimo Ranieri con Perdere l’amore.