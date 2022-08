Stefano Accorsi a Scicli: Sicilia e Nuvole

Stefano Accori, Bologna classe 1971, è l’attore che più di tutti in queste due ultime settimane è stato paparazzato nella costa del Ragusano, dove da circa dieci giorni sta trascorrendo la sua vacanza formato famiglia tra Sicilia e Nuvole.

Arrivato da Bologna con la moglie e i due figlioletti, ha chiesto discrezione e riservatezza, ma non ha resistito alla tentazione di pubblicare sui suoi canali social un languido tramonto a Marina di Ragusa. Qui ha poi pranzato al lido Azzurro don Serafino, dove ha posato con il proprietario. E da allora i suoi numerosi fan si sono messi sulle sue tracce, colazione a Playa Grande, spesa al supermercato di Donnalucata, cinema all’arena e autoscontro con moglie e figli a Marina di Ragusa, come una famiglia qualsiasi.

Schivo e riservato Stefano dal 2013 ha una relazione con Bianca Vitali, totalmente assente dai social. Bianca è figlia del giornalista toscano Aldo Vitali, con la quale si è sposato il 24 novembre 2015 a Borgonovo Val Tidone. La coppia ha due figli: Lorenzo, nato il 21 aprile 2017, e Alberto, nato il 28 agosto 2020.

Sebbene l’attore avrebbe voluto una vacanza in “incognito”, non si è sottratto alle foto con i fan.

Anche lui tuttavia a continuato a postare diverse foto mentre fa sport sotto un albero di carrubo o la doccia, in giardino tra “Sicilia e Nuvole”.

Stefano che non è nuovo alla Sicilia, è in vacanza a Scicli forse dietro suggerimento della sua amica Miriam Leone che già in quanto collega lo aveva invitato alle sue nozze nel settembre scorso, dove la stessa ha deciso di prendere casa. A Scicli infatti, il 18 settembre 2021 Miriam Leone ha sposato il compagno Paolo Carullo. La cerimonia si è tenuta al Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli,

E proprio nello scorso Settembre usciva Marilyn ha gli occhi neri girato proprio con la collega Miriam Leone, un film che ha conquistato il pubblico con una storia d’amore ricca di tenerezza e umanità.

Di sicuro Stefano ha apprezzato la Sicilia e aspettiamo di vedere altri scatti del Ragusano e di vederlo a spasso per le vie di Scicli