Tra Totti e Ilary Blasi spunta Noemi Bocchi: chi è la nuova fiamma?

Roma - La coppia d'oro italiana, Totti-Blasi, sarebbe ai titoli di coda e dietro la crisi ci sarebbe un nome e un volto ben precisi: quelli di Noemi Bocchi.

A causare la fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci una ragazza che da qualche tempo fa battere il cuore dell’ex capitano della Roma.

Anche la conduttrice, dal canto suo, avrebbe avuto un flirt con un personaggio televisivo. Secondo un retroscena di Repubblica, la misteriosa nuova ragazza di Totti si chiama Noemi Bocchi.

Bionda e bellissima (come Ilary, d'altra parte), sarebbe lei - sempre secondo Repubblica - la nuova fiamma "der pupone", con il quale è stata vista allo stadio per Roma-Genoa, seppure a due file di distanza.

La storia tra Totti e Noemi

La storia tra l’ex calciatore e Noemi è iniziata mesi fa, fa sapere Repubblica. Inizialmente tenuta nascosta, in città è cominciata a circolare dopo che lei è scappata all’improvviso da una festa in un locale trendy vicino a Colle Oppio.

Il quotidiano poi raccoglie e racconta altri indizi, come la nuova passione di Totti per il padel, che a Noemi, pare, piace molto. E ancora, qualche mese fa, quando lui aveva avuto un incidente in macchina, lei era fuggita di corsa da un locale trendy vicino a Colle Oppio, da una festa, per stargli vicino. Niente di preoccupante, ma ci voleva essere (evidentemente). E mentre Ilary Blasi risponde a modo suo, con una linguaccia su Instagram, la sua assenza alla festa dei 45 anni dell'ex capitano della Roma si è fatto

Intanto i silenzi social, l’assenza di Ilary alla festa dei 45 anni, le liti, sarebbero tutti indizi di una crisi anche in paradiso. Sarà vero oppure no, intanto c'è anche la terza incomoda a completare la soap opera all'ombra del colosseo : laureata in economia, Noemi avrebbe un ex marito, un imprenditore, che è stato dirigente di una squadra dilettanti nel Lazio, con giovanili elitè.

Intanto la crisi tra Ilary e Francesco sembra ormai irreversibile, tanto che l’ex attaccante già si starebbe spostando nell’altra casa di Casal Palocco.