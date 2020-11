Unghie natalizie 2020: i colori e le decorazioni per avere mani perfette

Le tendenze da conoscere per realizzare una nail art sparkly e colorata. Le unghie per il Natale 2020 fanno parlare di sé, decorate e a tema sono il trend del momento. Scopriamo come avere delle mani perfette.

Dimmi che Unghie hai e ti dirò chi sei.. Le mani sono il nostro biglietto da visita e anche durante le feste di Natale sono un'ottima idea per raccontare qualcosa di noi, classiche ed eleganti in rosso o rosso scuro, sparkling con brillantini e luccichii o ancora in abbinamento rosso e oro e ovviamente non mancano decori e disegni a tema come fiocchi, pacchi regalo, alberi di Natale o pinguini. L’accent manicure torna tra i trend del momento impreziosita da dettagli glitter, l'oro e l'argento sono infatti i colori must have del Natale 2020 e non manca nemmeno l’elegante rose gold amatissimo in passerella.

Per un Natale festoso, anche in un momento così difficile, non potete rinunciare alle unghie natalizie 2020 decorate a tema, seguendo i colori e i trend del momento in fatto di make-up. Uno dei trucchi principali è quello di abbinare la nail art al look, dall'accostamento dei colori al contrasto tra un outfit semplice e unghie decorate in maniera più complessa, e viceversa.È Natale, non temete di osare, anzi, è doveroso farlo! Per i cenoni ( speriamo…) e party scegliete nuance più eleganti e smalti sparkly, per essere le vere protagoniste della serata. Se volete puntare, invece, su unghie più divertenti, restano intramontabili i disegni a tema, in gel o semipermanente, dal classico abete natalizio a simpatici omini di neve.

Quali sono le tendenze per le unghie natalizie 2020?

Tra le unghie di tendenza per questo Natale 2020 ci sono gli evergreen intramontabili e nuove proposte degli esperti e delle influencer.

Tendenze: scopriamo le unghie natalizie 2020

Andando sul semplice, il tradizionale e il classico non sbagliate mai. Specie se avete scelto un look sopra le righe, come con un vivace maglione natalizio o un abito sparkly. I colori? Dal rosso al bianco, fino all’argento, oro o persino verde abete. La tinta unita è sempre alla moda, anche in fatto di smalti. Ma è Natale, potete concedervi qualche libertà in più, come piccoli strass luminosi o dettagli stilizzati.

Nail art con brillantini per il Natale 2020

Le unghie glitter o gioiello sono un altro must del Natale 2020, vediamo infatti sia sui social che abbiamo visto nelle sfilate quanto sia utilizzato questo dettaglio. Attenzione a non esagerare però perché è un attimo sprofondare nel trash quando si gioca con i luccichii; affidatevi anche in questo caso ad una brava estetista per ottenere un risultato fine ed elegante.

Il colore dell'anno che non ti aspetti.

Il colore dell'anno? Il blu, ebbene sì, che ai più potrà non sembrare natalizio ma è acclamato tra i trend della prossima stagione invernale.

Unghie rosse Natalizie

Le unghie rosse sono un grande classico tutto l'anno ma a Natale sono davvero un must! Poche decorazioni e total red per le amanti dell'eleganza senza tempo ma c’è chi addirittura opta per un dettaglio degradè o per un dito in rosso glitter per spezzare la monotonia più classica del rosso. Sono sicuramente il tormentone delle feste natalizie, le estetiste e le onicotecniche sanno che però il rosso non è solo uno e può dare tanti finish ed effetti diversi a seconda dei gusti: c’è chi preferisce il classico rosso freddo elegante, chi sceglie un rosso scuro, chi opta per un rosso più caldo.

Unghie natalizie: le decorazioni a tema

Per le eterne Peter Pan, perché non scegliere delle decorazioni che scaldano il cuore e ci fanno tornare bambine? Pupazzi di neve, omini di marzapane, ghirlande e palline natalizie sono solo alcuni degli esempi che troverete in rete per una nail art degna delle feste. Se volete restare sobrie, c’è sempre l'opzione fiocchi di neve e candy cane, il tradizionale bastoncino di zucchero americano.

Unghie natalizie: l'utilizzo del gel

Se durante l'anno non avete avuto il tempo (o la voglia) di prendervi cura delle vostre unghie, e le desiderate più lunghe per lasciare libera la fantasia a Natale, c’è la ricostruzione in gel per avere delle mani perfette. Quali opzioni avete in questo caso? Oltre a quelle già esposte la tendenza è di applicare micro strass e glitter per disegni stilizzati e fantasie invernali, o più semplicemente una french manicure. Ricordate sempre di bilanciare le decorazioni al vostro look, per non risultare mai esagerate.

Unghie natalizie: smalto semipermanente

Se volete che la vostra nail art natalizia duri per tutte le feste, la scelta giusta è lo smalto semipermanente, da applicare in uno studio professionale o con un comodo kit casalingo fai da te. Solitamente sono le giovanissime a fare questa scelta, e per loro consigliamo simpatiche decorazioni con personaggi Disney, come Minnie e Topolino, o renne, elfi e orsi polari. Per le amanti dei disegnini arrivano in soccorso gli stencil o i timbrini, con questi infatti è possibile decorare le unghie anche senza la manualità di una onicotecnica che decori manualmente dipingendo le unghie, ricordate però di sigillare il decoro una volta asciutta con un buon top coat per non rovinare il disegno e avere delle mani perfette.

Unghie natalizie: forma e lunghezza

Quest'ultimo fattore dipende anche dai gusti, ma se volete seguire la moda 2020 niente unghie eccessivamente lunghe. Preferite un taglio meno arrotondato e più squadrato, e nuance sfumate o degradè, che creano un effetto ottico di lunghezza anche per le unghie corte.