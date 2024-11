Virginia Raffaele e Checco Zalone stanno insieme?

Dopo quasi 20 anni di relazione, lo scorso luglio è diventata ufficiale la notizia della separazione tra Checco Zalone (Capurso, 1977) e Mariangela Eboli. L’ormai ex coppia ha due figlie, Greta e Gaia, di 7 e 11 anni. Già qualche mese prima che si diffondesse la notizia, in realtà, si vociferava di una liaison tra il comico e la collega Virginia Raffaele (Roma, 1980), mai confermata dai diretti interessati. Lo scoop era stato lanciato a marzo da Fabrizio Corona, e oggi le voci si fanno più ostinate, con Dagospia che insiste nel ritenere che il rapporto tra i due vada ben oltre la “colleganza”.

Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, infatti, Checco e Virginia sarebbero già passati alla convivenza. Pare infatti che qualcuno li abbia visti “entrare e uscire” da un palazzo del quartiere Monti, a Roma. L’attore pugliese, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, avrebbe infatti acquistato casa nella capitale proprio per poter star più vicino alla sua nuova (presunta) compagna. E secondo Il Mattino, l’attrice avrebbe interrotto una relazione con il collega Thomas Santu proprio per poter stare con Zalone. Nonostante l’insistenza del gossip, però, Virginia Raffaele ha in più occasioni negato categoricamente. Lo ha fatto durante un’ospitata a Che tempo che fa, facendo capire di essere single. E lo ha fatto più esplicitamente nel corso di un’intervista al Corriere della sera, sostenendo di intrattenere con Zalone soltanto un rapporto di amicizia: “Siamo molto amici. Ci vediamo, passiamo serate in compagnia sul divano con la chitarra, è una persona vera, sincera, colta, molto intelligente e piacevole”. Ad oggi, quindi, qualche indizio ma nessuna conferma.