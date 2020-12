Zucchero a Domenica In: «Toccai il fondo, mi presero per i capelli»

Zucchero Fornaciari e la depressione. Ospite di Mara Venier a Domenica In, in collegamento da casa e accompagnato dalla band con cui ha suonato alcuni dei brani più famosi del suo repertorio musicale. Zucchero (Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, 1955) ha avuto modo di parlare anche di un periodo difficile della sua vita, quello che ha preceduto l'uscita dell'album Spirito DiVino del 1995: «Quando pensi di aver toccato il fondo, grazie a Dio c'è sempre qualcuno che ti prende per i capelli. L'ho provato sulla mia pelle, abbiate fiducia: c'è sempre qualcuno o qualcosa che ti aiuta. C'è una parte di me che ancora si deve chiarire; l'ultimo album, in tutti i testi, sembra avere un principio di redenzione. Però, proprio quando pensavo che fosse tutto finito, sono capitate delle cose, sia sul lavoro che nella vita privata».

Zucchero si riferisce a D.O.C., l'ultimo album uscito solo un mese fa. A Mara Venier il cantante ha confessato di essere ancora molto innamorato della musica: «Mi piace ancora molto fare il mio mestiere. Sono ancora curioso, mi piace girare e stare con la band. Molti di loro mi accompagnano dal 1987, tutti quelli che vedete sono con me da una vita. Siamo una grande famiglia, andiamo in cammino e ci emozioniamo ancora. Cerchiamo sempre di prenderla come se fosse la prima volta».

“D.O.C. Deluxe Edition” contiene i brani del disco “D.O.C.”, uscito l’8 novembre 2019 più 6 nuove canzoni tra cui “September”, il singolo duetto con Sting. Gli altri 5 brani sono “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don’t make promises” riscritto per l’occasione con un testo in italiano, la cover di Jimmy Webb “Wichita lineman” e gli inediti “Succede”, “Facile” e “Don’t cry Angelina”. E con Mara Venier si è lasciato andare: “C’è una parte di me che ancora si deve chiarire; l’ultimo album, in tutti i testi, sembra avere un principio di redenzione. Però, proprio quando pensavo che fosse tutto finito, sono capitate delle cose, sia sul lavoro che nella vita privata“, ha spiegato. Ma a un certo punto, lo Zucchero riflessivo e ponderato, che ha lanciato anche un appello alle istituzioni affinché si occupino della pesante crisi del settore dello spettacolo, ha lasciato il posto a quello, diciamo, più scanzonato: “C’è un’antica legge nel rock ‘n’ roll: ‘Se è liquido, bevilo; se è secco, fumalo; se è bionda, caricala sul furgone’. Tu saresti fantastica in tour con noi, porti positività e allegria“.