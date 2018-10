Ecco tutti i NOMI dei papabili manager in Sicilia

Palermo - Pronta la lista dei candidati al ruolo di manager delle aziende sanitarie siciliane. Lo stesso presidente della Regione commenta la pubblicazione della short list che «conclude una selezione approfondita e trasparente che consentirà alla Giunta di governo di compiere, nei prossimi giorni, le scelte adeguate al progetto immaginato per la sanità siciliana».

ECCO L'ELENCO DEI CANDIDATI

Da questa rosa di nomi saranno individuati i manager, così come previsto dalla riforma voluta dall’ex ministro della Salute Lorenzin.

«Ringrazio la professoressa Elita Schillaci, il dottore Massimo Tarantino e il professore Antonino Perino - continua il governatore - perché la loro grande professionalità ha rappresentato un importante punto fermo nel desiderio del nostro governo di applicare la nuova norma nazionale in modo rigoroso».

L’assessore della Salute Ruggero Razza chiarisce, invece, che «contrariamente a quanto si è letto su qualche giornale, la Giunta di ieri non ha innovato alcun criterio, né avrebbe potuto senza muoversi al di fuori delle regole del procedimento amministrativo».