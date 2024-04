Incidente mortale a Ragusa, muore il pachinese Salvatore Dugo

Ragusa - Dopo settimane di agonia è morto, in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale, Salvatore Dugo, 41 anni, di Pachino, assistente giudiziario alla cancelleria del Tribunale di Ragusa.

Il sinistro diverse domeniche fa in via Paestum a Ragusa. Fatale lo scontro fra la moto condotta da Dugo e una minicar. Dugo era stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è morto qualche giorno fa. I familiari hanno dato l'assenso all'espianto degli organi e alla loro donazione.

Si attende che il Tribunale dei Minori di Catania dissequestri la salma per la fissazione della data dei funerali che si terranno nella città natale di Dugo, a Pachino.

"Ci stringiamo al dolore dei familiari di Salvatore Dugo instancabile lavoratore, amabile professionista e squisita persona; ci mancheranno il suo sorriso, la sua disponibilità e la leggerezza con cui affrontava anche le questioni più delicate. Riposa in pace", si legge alla notizia della scomparsa.