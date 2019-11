C'è la maratona di Atene, partono in 37 dagli iblei

Modica - Il 10 novembre si corre la Maratona di Atene. In 37 maratoneti delle società sportive Running Modica, Ispica Running, Asd Esercito 62 Reggimento Fanteria "Sicilia", Virtus Acireale, Eloro Running, Correndo per Aci, Asd Pietro Guarino di Rosolini, Asd lalinearetta, Asd Atletica Misterbianco, ASD Atletica Fortitudo Catania partiranno domani, sabato, per raggiungere la capitale greca.

I maratoneti sono: Attardo Orazio, Bernardone Melchiorre, Bruno Alberto, Bruno Valentina, Cannata Giuseppe, Cifali Elena, Corallo Serena, Cossu Danila, D'Aquila Cristina , De Sario M.Enza, Di Grecorio Margherita, Fiamingo Salvatore, Fiorino Marilisa, Giustolisi Maurizio, Greco Salvatore, Iannuzzi Pasquale, Iarussi Massimiliano, Indelicato Andrea, Licciardello Elena, Licciardello Salvatore, Longo Minnolo Mario, Lorefice Sergio, Marano Filippo, Margiotta Dino, Monaca Carmelo, Peluso Carlo, Plano Giovanni, Puglisi Jose', Pulino Giuseppe, Roselli Maurizio, Scifo Giovanni, Spatola Corrado, Statello Martina, Trovato Mary, Susino Antonio e Zaffiro Francesco.