La dieta Love della Dottoressa Guttersen

Per perdere peso, sono tantissime le diete a cui sottoporsi per riuscire a dimagrire. Per chi ha un evento od occasione importante e vuole cercare di essere al meglio della forma, la dieta love è l’ideale da seguire in quanto permette di smaltire i chili in eccesso in pochissimo tempo.

Love e non è una dieta restrittiva, ipocalorica o dimagrante: è un programma alimentare prevalentemente vegetariano, ma integrato con alimenti derivati dal mondo animale per soddisfare le esigenze dell’organismo umano, in particolare nutrienti come le proteine con i 9 aminoacidi essenziali, la vitamina B12 e minerali quali calcio, ferro e iodio. Gli alimenti inseriti nella dieta hanno un tenore controllato di grassi saturi, colesterolo e sodio.

Ecco come funziona la Dieta love e come seguirla

La dieta love è un nuovo regime alimentare che ha proprietà dimagranti uniche nel suo genere in quanto in 21 giorni, ovvero la durata delle tre settimane, permette di perdere peso. Una dieta elaborata e perfezionata da una delle più grandi esperti del settore, ovvero la Dottoressa Guttersen, una delle massime professioniste in questo campo. Una dieta in cui bisogna imparare a instaurare una relazione che sia serena e non conflittuale con il cibo in modo da perdere peso correttamente.

Come dimagrire con la dieta love?

Per dimagrire con la dieta love bisogna seguire uno schema alimentare denominato dagli stessi esperti Seven Stage. Un programma alimentare in cui bisogna eliminare qualsiasi prodotto industriale, dalle patatine ai crackers sino ai gelati, ecc., oltre a limitare i cibi grassi e il sale, compreso gli zuccheri stessi. Un percorso che comincia con una fase detox in cui bisogna assumere diverse quantità di frutti di bosco, anche più volte al giorno in quanto hanno proprietà antiossidanti.

Le proteine e gli acidi grassi insaturi non possono mancare in quanto fondamentali dal momento che fanno bene al cuore. Dalla fase detox, si passa alla due in cui bisogna introdurre e consumare alimenti non amidacei, come broccoli, zucchine, asparagi.

Il terzo stadio della dieta love, verifica come bilanciare e consumare le proteine facendo in modo che la quantità sia doppia rispetto ai carboidrati.

La quarta fase di questa dieta, si basa sulle porzioni di frutta che non devono superare almeno una mezza tazza al giorno in modo da evitare i picchi glicemici. Una regola che non vale per i frutti di bosco, i quali vanno consumati in grande quantità.

Nel quinto step, bisogna introdurre nuovamente alimenti quali latte scremato e yogurt alla frutta. Nella sesta fase, i legumi che danno sazietà e ricchi di fibre.

Nell'ultimo stadio della dieta love bisogna inserire nuovamente pane, pasta, riso e tutte le verdure amidacee.

I benefici della Dieta love

Prima di cominciare questo regime alimentare, si consiglia, come ogni dieta, di chiedere consiglio all'esperto in modo da stilare un programma che possa andare bene per voi e il vostro stile di vita. Non è una dieta restrittiva o rigida, ma un programma alimentare che aiuta a prendersi cura di se stessi e del proprio organismo, oltre che della salute, in generale.

Una dieta che possono seguire tutti, anche coloro che soffrono d’ipertensione arteriosa. Molto bilanciata, per cui è importante seguire ogni aspetto e fase in modo da trarne il massimo del giovamento possibile. Prima di cominciare la dieta love, gli esperti, ovvero chi l’ha ideata, consiglia di valutare attentamente i propri obiettivi in modo da capire quanto peso e chili avete intenzione di perdere.

Inoltre, si tratta di un regime in cui sono consentiti tantissimi alimenti come i legumi che fanno bene all'organismo e aiutano a sentirsi sazi, oltre a essere particolarmente ricchi di fibre. Una dieta che aiuta anche a superare la frustrazione e l’insuccesso delle diete fallite permettendo di ottenere importanti benefici e vantaggi per l’organismo e la salute, in generale.

