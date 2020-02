Quanti di voi, vorrebbero una pancia piatta e snella? Magari in poco tempo? quali sono i segreti per avere una pancia piatta?

Ecco la dieta che fa al caso vostro ricca di verdure, proteine e di tisane detox.

Il segreto? Bandire i cibi grassi e le farine raffinate. Gli eccessi alimentari e lo stress vi hanno portato ad avere l’addome gonfio e a sentirvi appesantiti? Con una dieta come avere una pancia piatta ricca di acqua, fibre e minerali potrete liberandovi delle scorie e delle tossine in pochissimi giorni.

Qual è il segreto per avere un addome asciutto e definito?

Consiste nel seguire una dieta priva di dolci e grassi animali abbinata a esercizi per addominali. Per aiutare la pancia a sgonfiarsi si devono mangiare alimenti ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. Inoltre, bisogna bere tanta acqua e tisane per favorire la diuresi ed eliminare le scorie in eccesso.

Vediamo, allora, come seguire una dieta per pancia piatta per avere dei risultati in poco tempo.

Dieta: come avere la pancia piatta

La dieta deve essere ricca di verdure e tisane detox. Il primo segreto per sgonfiare la pancia è quello di mangiare molta verdura. Se non siete abituati a consumare verdura sia a pranzo che a cena potrete avvertire una fastidiosa sensazione di pesantezza e gonfiore. Questo è dovuto al fatto che le verdure sono ricche di acqua. Potrete però subito giovare di grandi benefici, in quanto l’acqua delle verdure vi aiuterà a eliminare le tossine in eccesso e a stimolare la diuresi.

L’acqua è dunque, fondamentale per sgonfiare la pancia ed eliminare il gonfiore causato da grassi e carboidrati. Durante la giornata bevete tanta acqua e preparatevi una o due tisane drenanti e depuranti da bere preferibilmente lontano dai pasti. Ottime le tisane a base di zenzero, semi di finocchio o cicoria e carciofi che aiutano a digerire e a depurare il fegato.

Dimagrire sulla pancia: quali sono i cibi consigliati e i cibi proibiti?

Gli alimenti consigliati sono quelli privi di grassi e zuccheri. Sono banditi i prodotti raffinati e ricchi di carboidrati. Evitate, dunque, il pane bianco, i dolci e la pasta. Preferite sempre prodotti con farine integrali, di farro o di kamut, in quanto più digeribili. Consigliata anche la farina di mais, in quanto essendo priva di glutine non gonfia e si digerisce meglio. Per avere una pancia piatta è anche importante mangiare cibi ricchi di fibre e proteine. Le fibre sono molto importanti nella nostra dieta per una buona digestione, mentre le fibre aiuteranno la formazione delle fibre muscolari e renderanno i vostri pasti più leggeri. Via liberi a soia, cereali senza zuccheri e carni bianche.