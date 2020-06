La dieta di Monica Lima

Monica Lima, la 35enne del duo comico Gli Arteteca pochi giorni fa è apparsa su Instagram mostrando orgogliosa la sua ritrovata forma fisica dopo la dieta. Nella didascalia che accompagna il suo selfie allo specchio scrive: “Se hai un obiettivo raggiungilo perché te lo meriti”. La sua foto, scattata dopo avere seguito la dieta ha fatto un boom di like e di commenti. Tra i messaggi di approvazione non è passato inosservato anche quello della cantante neomelodica Nancy Coppola che scrive: “Wua una modella”. Gli Arteteca, sono gli amatissimi artisti di ‘Made in Sud’ che hanno dato vita a veri e propri slogan come “Vita, cuore, battito”.

Ma chi sono Enzo Iuppariello e Monica Lima? Classe 1978 lui e classe 1985 lei, si conoscono dal 2001. Da allora non si sono più lasciati. Lo scorso novembre la coppia ha avuto la prima figlia. È nata Sara. Ecco che l'attrice, Monica Lima, ha sentito il bisogno di rimettersi in forma seguendo una dieta equilibrata ed è riuscita nel suo intento e ne ha mostrato i frutti ritraendosi in una posa che ha messo in risalto la sua perfetta forma fisica meritata dopo la dieta. D'altronde che ci tenesse alla sua forma fisica e alla dieta, Monica Lima ce l'ho ampiamente dimostrato fin dai primi giorni della Quarantena quando milioni di italiani sono stati costretti a casa e sono iniziati i primi disagi. Se restare tutto il giorno nelle proprie abitazioni nei primi tempi è stato piacevole, a lungo andare è diventato per qualcuno alienante: la noia talvolta prendeva il sopravvento e iniziava a farsi sentire la nostalgia per la routine quotidiana. E, soprattutto, nella consapevolezza che non si poteva uscire e nessuno poteva venire a trovarci, molti hanno rischiato di non prendersi più cura di se stessi, arrivando inesorabilmente a trascurare il proprio aspetto fisico. Un problema, questo, particolarmente sentito dalle donne, che, in generale, sono molto più attente all'estetica rispetto agli uomini. E per curarla hanno bisogno di recarsi periodicamente dal parrucchiere, dall'estetista, talvolta anche in un centro massaggi. Ma in tempi di emergenza per il coronavirus, queste attività non essenziali sono vietate e a dieci giorni dall'inizio del blocco cominciano a evidenziarsi i primi effetti. Un disagio che è stato vissuto in prima persona dall'attrice Monica Lima, che sull'argomento ha voluto lanciare un video-appello attraverso la pagina Facebook degli Arteteca, elencando i problemi che affliggevano sia lei in prima persona che le donne in generale.

"Oltre i peli, c'è un'altra cosa che sta crescendo: le pance! Ci stiamo mangiando l’impossibile. Stiamo cucinando di tutto, questa è una quarantena, non è Masterchef – dice l’attrice…. Ecco la sua voglia di ritornare in forma con la dieta adeguata". Il video di Monica Lima è già stato visto da oltre tre milioni di volte e ha avuto oltre 65mila condivisioni, segno che, anche se in modo ironico, l'attrice ha evidenziato un disagio molto sentito, quello della forma fisica e del suo volere mettersi a dieta per ritornare in forma.