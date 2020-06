Dimagrisci con la dieta della Melarossa

Prima dell'estate, in seguito ad una gravidanza, o dopo la Quarantena appena trascorsa chiusi in casa è sempre il momento giusto per decidere di mettersi a dieta. Almeno questo è quello che pensano le tante persone che cercano una dieta gratuita online. Tra le varie proposte spicca Melarossa, un vero e proprio portale dedicato al mondo del dimagrire da cui si può estrapolare una dieta personalizzata che viene inviata in seguito all'inserimento di alcuni semplici dati. La dieta proposta da Melarossa è scelta ed elaborata in maniera personalizzata con la consulenza scientifica della SISA (Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione). Si tratta di una dieta in stile mediterraneo non proibitiva che permette di mangiare tutto con moderazione, che promuove un dimagrimento equilibrato (massimo 1 kg a settimana) e concede anche la possibilità di mangiare una pizza a settimana. Quando una persona decide di mettersi a dieta in alcuni casi si affida ad un nutrizionista o dietologo, in altri preferisce invece ripiegare su diete online gratuite, subito disponibili e pratiche da seguire. Una di queste è la dieta Melarossa, amatissima dagli utenti web. Il sito Melarossa offre una dieta personalizzata gratis, ma è affidabile? Come funziona? Ha delle controindicazioni? Scopriamo come funziona, i vantaggi e le controindicazioni.

La dieta Melarossa, è una dieta disponibile online in forma gratuita, e che è amatissima dagli utenti del web. Tutti sanno che per dimagrire senza correre rischi c'è bisogno di una dieta personalizzata, fatta da un nutrizionista in base alle proprie esigenze. Non tutti, però, come anticipato possono permettersi di rivolgersi ad un esperto e per questo molte persone finiscono per ricorrere alle diete fai da te, che non solo non funzionano, ma possono anche fare parecchi danni. La dieta della Melarossa è una dieta personalizzata che fornisce il sito online melarossa.it che è elaborata secondo le caratteristiche, le esigenze specifiche e al peso che si vuole raggiungere, ai gusti alimentari e in base all'attività fisica praticata.

Come funziona la Dieta Melarossa gratis? Come abbiamo accennato, il sito Melarossa.it offre una dieta ad personam per dimagrire senza rischi e senza fare troppe rinunce, con la consulenza degli esperti della SISA. Si tratta di una dieta di tipo mediterraneo, che permette di mangiare un po’ di tutto, nelle giuste quantità, e che non ha risultati drastici (si dimagrisce al massimo 1 kg a settimana). Per ricevere questa dieta personalizzata per dimagrire è necessario fare una vera e propria iscrizione al sito e creare il proprio account, inserendo la vostra email e una password. Una volta registrati, bisogna compilare un questionario, che serve agli esperti di Melarossa a ottenere informazioni dettagliate sul peso del paziente e sulle sue abitudini alimentari. I primi dati da inserire sono il sesso, l'età, il peso, l'altezza in centimetri, la circonferenza della vita e dei fianchi. In base a questi dati, il sito elabora l'indice di massa corporea. Il passaggio successivo consiste nello stabilire l’obiettivo di peso, ovvero quanti chili si vogliono perdere. Il sito dà un range di possibilità, tenendo conto dell'indice di massa corporea. Lo step successivo chiede di inserire le attività che si svolgono quotidianamente, non solo quelle sportive, ma anche lo studio, il riposo, l'igiene, il relax eccetera, per valutare il fabbisogno energetico. Infine, è possibile indicare le proprie preferenze alimentari, selezionando un cibo che si vuole assolutamente escludere e uno che si preferisce non inserire nella dieta. Inoltre, è possibile scegliere una dieta vegetariana, ma non vegana. Terminato il processo di registrazione, si riceve una dieta su misura, fatta da un esperto. Si può fare lo stesso procedimento anche scaricando l'apposita app, disponibile per dispositivi Android e iOS)

Dieta della Melarossa: esempio. Fare un esempio di dieta potrebbe essere fuorviante, visto che come abbiamo già specificato si tratta di un regime alimentare personalizzato, e che si basa su caratteristiche, età, corporatura e obiettivi di ogni soggetto. In generale, però, il menù della dieta Melarossa si basa su ricette leggere ma al tempo stesso sull’equilibrio alimentare, che in poche parole significa mangiare tutto, ma equilibrando bene le dosi e alternando cibi diversi durante la settimana. In generale, le percentuali giornaliere sono queste – 50-55% circa carboidrati – 20% circa proteine – 20-30% circa grassi. Spazio dunque a pane, pasta e riso (al contrario di molte diete che vietano i carboidrati), ma anche a grassi e proteine, specialmente carni bianche e pesce. Ammesse verdure e frutta, si cercano invece di evitare i cosiddetti junk food, alcool, condimenti eccessivi e fritti.

I risultati della Dieta Melarossa: funziona? Quello che molte persone che navigano nel web si chiedono è se la dieta Melarossa funziona davvero, possiamo considerarla affidabile, sia perché è approvata dalla SISA, sia perché sul sito ufficiale e su vari forum vengono pubblicate numerose testimonianze di persone che sono riuscite a dimagrire e a rivoluzionare le proprie abitudini alimentari grazie a questa dieta. Insomma, le opinioni sulla dieta Melarossa sono per lo più positive. Non dovrebbero esserci grandi rischi a seguire la dieta personalizzata di Melarossa.it, perché non è una dieta drastica. Tuttavia, ha alcuni limiti: non è possibile escludere gli alimenti a cui si è allergici o intolleranti e non è possibile ricevere una dieta vegana.

I dettagli della Dieta Melarossa: i vantaggi Nello specifico, i vantaggi di questa dieta sono molti. Sarà banale, ma si tratta di una dieta gratuita, e che dunque può evitarci di dover pagare un nutrizionista che ci segua nel nostro percorso di dimagrimento. Altra spunta per quanto riguarda i vantaggi è che è una dieta equilibrata, e dunque non bisogna rassegnarci a grandi rinunce e rischiare di cadere in tentazione! Il dimagrimento, proprio per questo motivo, non è rapido. Anzi, al contrario, questa è una dieta dimagrante che garantisce una perdita di peso lenta ma costante, e questo è un vantaggio dal momento che siamo distanti da quelle diete rapide ma che non garantiscono il mantenimento. Per di più, il sito ufficiale offre tantissime opzioni, dalla lista della spesa alle personalizzazioni nel caso si debba mangiare fuori casa, passando da altri strumenti modificabili, la variante vegetariana e molto altro ancora.

Metodi per dimagrire. Per perdere peso è importante oltre alla dieta bilanciata, aggiungere una buona attività fisica. Per dimagrire si consiglia una dieta aerobica che aiuta a migliorare la resistenza e attenuare lo stress dovuto ai ritmi quotidiani. Tra gli allenamenti cardiovascolari più completi troviamo sicuramente la corsa. Un altro sport consigliato è quello del footing, ovvero una tecnica di corsa che prevede una velocità costante con durata non inferiore ai 30 minuti e non superiore alle 2 ore. Fare attività fisica è importante per rafforzare le ossa i muscoli che con l’avanzare dell’età possono indebolirsi. Fate sport non è soltanto un aiuto importante per perdere peso, ma serve anche a per il nostro benessere psicofisico. Grazie all'attività fisica vengono rilasciate le endorfine che servono al benessere psichico. Fare sport è quindi molto importante.

Dieta Melarossa: gli svantaggi. Partiamo con il dire che non ci sono grosse controindicazioni per chi decide di seguire questa dieta, anche se alcuni nutrizionisti sostengono che una volta stilato il menù bisognerebbe comunque sentire il parere di un medico. Più che controindicazioni, in ogni caso, la Melarossa ha in sé alcuni limiti, come ad esempio l'impossibilità di scegliere un'alimentazione vegana, il non poter segnalare intolleranze e allergie o escludere più di due cibi sgraditi.