Gianna Nannini canta Quello che non di Guccini. VIDEO

Gianna Nannini (Siena, 1954) torna a cimentarsi con la musica e le canzoni di Francesco Guccini. Dopo l'albem Hitalia del 2014, in cui cantò "Dio è morto", la Nannini si misura ora con "Quello che non...", altro brano di Guccini. La cover sarà pubblicata nell'album prodotto dal usicista Mauro Pagani "Note di Viaggio - Capitolo 2: Non vi succederà niente".

Lo scorso anno è uscito il primo capitolo di Note Di Viaggio, la raccolta di brani prodotti e arrangiati da Mauro Pagani interpretate dalle grandi voci della musica italiana delle più belle e indimenticabili canzoni di Francesco Guccini.

Nel primo volume, oltre a Manuel Agnelli, Mauro Pagani collaborò anche Elisa, Brunori Sas, Gabbani, Ligabue, Luca Carboni, Nina Zilli, Malika Ayane, Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario, Samuele Bersani. Quest’anno invece faranno parte del Capitolo 2 altri 12 artisti di grande calibro della musica italiana: Vinicio Capossela, Emma, Fabio Ilacqua, Levante, Petra Magoni, Mahmood, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Roberto Vecchioni e Zucchero. Uscirà quindi il 9 ottobre per BMG Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente, la notizia è data direttamente dal palco del a Seat Music Awards 2020 tenuta mercoledì 2 settembre dopo la performance di Manuel Agnelli con Emma e Mauro Pagani con L’Avvelenata, canzone contenuta nel primo capitolo dell’opera in un duetto tra il leader degli Afterhours e Mauro Pagani.