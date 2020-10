Celentano e Muti, la verità di Ornella sulla love story

Ornella Muti rivela in diretta su Tv8, nel corso del programma “Ogni mattina”, la verità sulla presunta liaison avuta con Adriano Celentano negli anni Ottanta, durante le riprese de Il Bisbetico domato e dell’Innamorato Pazzo: una storia d’amore fugace e clandestina su cui hanno ricamato tanti in passato, inclusi lo stesso Molleggiato e la moglie Claudia Mori. Ebbene tra il cantante e l’attrice la scintilla è scoccata eccome, ma in un momento in cui erano entrambi in pausa di “riflessione” dalle rispettive relazioni coniugali.

Ornella Muti, in collegamento insieme alla figlia Naike Rivelli, ha precisato che al tempo del flirt extraconiugale lei si trovava in un momento di crisi con l’ex marito - il manager Federico Facchinetti, con cui ha avuto due figli - dal quale si era temporaneamente separata. Dunque sarebbe stata “autorizzata” a distrarsi tra altre braccia. Ma Ornella ha anche aggiunto - vendicandosi del pettegolezzo tirato fuori da Celentano dopo tanti anni, senza interpellarla - che anche Claudia Mori a quei tempi era in un periodo di turbolenza affettiva con Adriano. Anche il Molleggiato era quindi “single”, o comunque con le mani libere. Entrambi hanno dunque tradito i loro partner ma si è trattato - assicurano - di un tradimento breve e, soprattutto, isolato.