Dieta del finocchio: come avere la pancia piatta

Se vi sentiti appesantiti o avete ancora un paio di chiletti di troppo, provate la dieta del finocchio per avere la pancia piatta e perdere peso.

Il finocchio è l'alimento ideale per chi vuole avere la pancia sgonfia e perdere così qualche chilo di troppo. Quando ci si sente appesantiti, infatti, dipende spesso dal gonfiore causato dalla ritenzione di liquidi nei tessuti che provoca, di conseguenza, un aumento di peso di almeno due chili. La ritenzione idrica è causata da un’eccessivo consumo di sale e zuccheri, non solo quelli che aggiungiamo nei nostri cibi e nelle nostre bevande, ma anche quelli presenti naturalmente negli alimenti che consumiamo ogni giorno. Scopriamo allora come sgonfiare la pancia grazie alla proprietà del finocchio, e come inserirlo nella nostra dieta per restare in forma.

Buone abitudini prima di tutto

Mangiare piano, bere molta acqua, fare attività fisica, almeno due volte la settimana, sono tutte buone abitudini che aiutano a prevenire l’insorgere della pancia gonfia, che nella maggior parte dei casi colpisce le donne, soprattutto per motivi di ritenzione idrica.

Dieta del finocchio: cos'è e come funziona?

La dieta del finocchio favorisce la diuresi e ha una quantità di calorie davvero irrisoria: da sempre sua maestà il finocchio si annovera tra gli alimenti principali per chi vuole mangiare qualcosa di sano, gustoso e leggero al tempo stesso. E c’è chi giura che seguire una dieta basata esclusivamente su questo frutto consentirebbe di perdere peso in un batter d’occhio e di avere una pancia piatta.

Perché i finocchi aiutano ad avare la pancia piatta?

Il finocchio è l'alleato e l’alimento ideale per avere la pancia piatta: è benefico per stomaco e intestino grazie alle sue proprietà carminative e digestive. Aiuta a lenire gli spasmi e le contrazioni dell'apparato digerente e combatte il meteorismo, contrastando la formazione di gas intestinali responsabili della pancia gonfia. Inoltre il finocchio contiene pochissime calorie, solo 10 per 100 gr di prodotto, ed è ricco di fibre solubili che aumentano il senso di sazietà, oltre a rallentare l'assorbimento di zuccheri e grassi: per questo è importante inserirlo all'interno di una dieta ipocalorica, in quanto favorisce la perdita di peso. Non parliamo ovviamente di diete fai da te, ma di un regime alimentare seguito da un nutrizionista e basato sulle caratteristiche personali di ogni persona. Il finocchio, inoltre, è ricco di potassio, dal potere drenante: favorisce quindi l'eliminazione dei liquidi in eccesso e delle tossine, liberandoci dalla tanto odiata ritenzione idrica, che ci fa sentire gonfi e fuori forma.

Come consumare i finocchi per avere la pancia piatta e perdere peso?

Una volta conosciute le proprietà sgonfianti e dimagranti dei finocchi, scopriamo come inserirli all'interno del nostro regime alimentare. C'è chi parla di dieta del finocchio, un regime alimentare di 1300 calorie che punta sul finocchio come alimento principale, consumando tra i 150 e i 200 gr di finocchi a pranzo e a cena e assumendoli crudi come spuntino o merenda. Un regime ipocalorico, inoltre, non può protrarsi a lungo, in quanto non è in grado di fornire al nostro organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. In ogni caso i finocchi possono essere comunque inseriti nel nostro regime alimentare e consumati sia cotti che crudi: sono l'ideale come spuntino di metà mattino o metà pomeriggio, anche sotto forma di centrifugati. Ai pasti potete invece consumarli nelle insalate, oppure lessati, ridotti in purea oppure cotti al forno. Ricordate poi di bere tanta acqua, almeno 1,5 litri al giorno, per favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso e combattere la ritenzione idrica. Anche consumare una tisana a base di semi di finocchio può aiutare a ridurre il gonfiore e a depurare l'organismo: anche in questo caso, prima di consumare regolarmente delle tisane, è importante rivolgersi al proprio medico, soprattutto se soffrite di qualche patologia o se assumete farmaci.

Dieta del finocchio, come funziona?

Alcuni dietisti consiglierebbero di introdurre regolarmente il finocchio nella dieta quando si cercano pancia piatta e dimagrimento rapido, perché drenante e poco calorico.

Secondo lo schema della dieta del finocchio, quotidianamente andrebbero assunte 1300 calorie con una abbondanza non solo di finocchi, ma di verdura fresca in generale, di infusi a base di finocchio e di 2 litri di acqua da bere ogni giorno.

La dieta del finocchio va seguita al massimo per un mese e consentirebbe di perdere anche 4-5 kg. Nelle prime settimane, infatti, l’organismo si libera dalle tossine in eccesso e dai gas intestinali e la pancia si sgonfierebbe, dopodiché si continuano a perdere i chili di troppo.

La dieta del finocchio prevede un consumo di almeno 300 grammi di finocchi al giorno e durante tutta la giornata: la colazione prevede ogni giorno caffè d’orzo, latte parzialmente scremato e cereali, mentre gli spuntini si basano su finocchi crudi o sotto forma di centrifugati accompagnati, se lo si desidera, da yogurt magri e tisane depurative.

E' importante ricordare però che, prima di intraprendere qualsiasi dieta, bisogna consultare il proprio medico o il nutrizionista, che saprà consigliarvi al meglio, in base soprattutto alla vostre esigenze personali e ad eventuali problemi di salute.

Decotto o infuso di Finocchio: il rimedio contro la pancia gonfia

Un rimedio contro la pancia gonfia è il decotto o l’infuso a base di semi di finocchio. Il finocchio è noto per essere lo sgonfia-pancia per eccellenza, poiché contiene delle sostanze che aiutano i processi fermentativi nell'intestino, evitando il gonfiore , come già detto in precedenza.

Come preparare l’infuso di finocchio per avere la pancia piatta?

Per preparare l’infuso di finocchio basta portare a ebollizione l’acqua e, tolta dal fuoco, versarla nella tazza sopra a una manciata di semi leggermente schiacciati e lasciare in infusione per 5-10 minuti. Nel caso si voglia ricavare una bevanda un po’ più concentrata, allora bisogna fare il decotto. In questo caso i semi vanno messi direttamente in un pentolino con dell’acqua fredda. Una volta sul fornello, lasciarlo sobbollire per una decina di minuti. Dopo di ché spegnere e far trascorrere altri 10 minuti. L’ideale è berlo a fine pasto.