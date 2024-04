L'arte postale in mostra a Modica

Modica - La galleria L’A/telier di Modica Alta inaugura giorno 19.04 alle ore 19.30 la mostra di Arte Postale BORDERS / CONFINI. Piu’ di 150 artiste e artisti da ogni parte del mondo hanno inviato il loro contributo per la realizzazione di questo progetto. La Mail Art o Arte Postale è una pratica d’avanguardia che consta di invii di lettere, cartoline, buste e simili elementi extra-artistici innalzati al grado di artisticità da intenzionalità autoriale e/o da manipolazioni ad hoc e recapitati a uno o a più destinatari tramite posta. La rielaborazione artistica avviene scrivendo, dipingendo, decorando graficamente etc. tali materiali, in ogni caso costruendo delle speciali versioni di cartolina e missiva e successivamente spedendole, prevedendo un’interazione con i fruitori riceventi. Per ognuno, la mail art è un’opportunità per creare arte non commerciale che sfugge ai canali consolidati di mediazione e commercializzazione. Come mezzo sociale e politico, la mail art è stata anche un mezzo di resistenza nelle dittature dell’America Latina e dell’Europa orientale. Anche nell’era digitale, la mail art non viene inviata via e-mail.

L’arte di piccolo formato è ancora molto popolare e rimane un mezzo analogico. In ogni cartolina e contributo ognuno ha avuto la possibilità di esprimere il significato personale estemporaneo del significato dei CONFINI. Se le origini della mail art possono essere rintracciate nei primi esperimenti del Futurismo con i collagge postali di Ivo Pannaggi (1920) o con la creazione di francobolli di Dadaisti come Marcel Duchamp, è altresì vero che la costituzione di una vera e propria rete di artisti postali risale agli anni '50 e '60, quando dal movimento Fluxus si sviluppò in tutto il mondo, con migliaia di partecipanti provenienti da oltre 50 nazioni. Fu poi Ray Johnson e la sua New York Correspondence School a sviluppare il primo network di artisti postali che si auto-definirono come tali. Ed è appunto questo collegamento con Fluxus che ci ha ispirati ad accompagnare la Vernissage ed il Sabato 20.04 con un Audiocollage di musica sperimentale con due musicisti provenienti da Torino: Maria Valentina Chirico e Stefano Balice.

La mostra è aperta il Lu-Me-Sa dalle ore 16.30 alle 19.00 o su prenotazione fino al 19 Maggio 2024.