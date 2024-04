Jazz, Danilo Rea, Roberto Gatto e le figlie al Teatro Garibaldi di Modica

Modica - Il prossimo evento in programma al Teatro Garibaldi di Modica vedrà sul palco due generazioni di musicisti a confronto. Sabato 6 aprile alle ore 21.00, con il concerto dal titolo "Generations 4et – Affari di famiglia", ritorna nel prestigioso teatro della contea l'applauditissimo pianista Danilo Rea che, con il fuoriclasse della batteria Roberto Gatto, creerà il perfetto sound per le voci delle rispettive figlie: Oona Rea e Beatrice Gatto. "Generations 4et – Affari di famiglia" è un progetto unico nel suo genere che vede padri e figlie dialogare con la musica, tra note e voci. Da un lato abbiamo Danilo Rea, pianista versatile, che spazia dal classico, al rock, al pop, fino ad arrivare alla sua vera passione, il jazz; e Roberto Gatto, autore e compositore, che ha ricevuto diversi riconoscimenti come migliore batterista italiano. Loro sono due dei musicisti più acclamati a livello internazionale, due maestri dell'improvvisazione, due star del jazz e non solo, due amici che hanno debuttato nel 1975 con il “Trio di Roma”, due grandi nomi che vantano collaborazioni con numerosi artisti del pop italiano e del jazz mondiale. Dall'altro le due talentuose figlie d'arte, Oona Rea e Beatrice Gatto, due delle voci più promettenti del panorama musicale jazz, nate e cresciute a suon di note e arpeggi, due vocalità raffinate e calde attive con diversi progetti.

Quattro personalità unite da legami indissolubili, da affetto e talento, da coinvolgimento personale e musicale, da passione e dedizione. Il concerto "Generations 4et – Affari di famiglia" sarà un evento molto intenso e sul palco saranno scintille, magia ed emozioni. Si spazierà dai classici della tradizione jazzistica a rielaborazioni di grandi canzoni e composizioni inedite, per un mix di classicità e novità. “È veramente un privilegio avere ospiti della stagione musicale artisti di tale calibro - commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Danilo Rea e Roberto Gatto sono due tra i più acclamati musicisti italiani, di indiscussa fama internazionale, e insieme alle loro figlie, due voci straordinarie, regaleranno al pubblico della Fondazione uno spettacolo emozionante e imprevedibile”.

La stagione del Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica e dell'Assemblea Regionale Siciliana, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/generations-4et-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.