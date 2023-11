Libro, Iblei, Qui è un’altra Sicilia, di Giuseppe Leone, 1 dicembre, Ragusa

Ragusa - Il 1 dicembre alle ore 18:00 presso il Salone d’Onore della Prefettura di Ragusa, via Mario Rapisardi 124, la Photogallery Giuseppe Leone presenta il nuovo libro fotografico di Giuseppe Leone “Iblei | Qui è un’altra Sicilia”, Plumelia Edizioni. Intervengono Carmelo Arezzo e Concetto Prestifilippo. “Iblei | Qui è un’altra Sicilia” è il titolo del nuovo libro fotografico di Giuseppe Leone, un percorso documentativo e sentimentale attraverso il territorio degli Iblei.

Il libro condensa in maniera contemporanea e nuova la visione del paesaggio ibleo e dell’uomo che lo anima. Il risultato tuttavia è quello di una testimonianza inedita di luoghi e identità, fotografie mai pubblicate frutto del lavoro appassionato di Giuseppe Leone di osservazione nel corso degli anni. Il libro raccoglie una ricerca fotografica sul territorio ibleo che va dal mondo contadino alle piazze barocche, riunendo dagli anni 50 fino ai giorni nostri, un corpus unico che ne racconta in maniera poetica le origini, portando alla riflessione e alla preservazione. Non è solo il paesaggio, dunque, il protagonista delle pagine di questo libro ma anche le architetture, la gente, le feste religiose e tutte le sfaccettature che raccontano le radici di un territorio vasto e antico. Il territorio ibleo condensa al suo interno la parte sud-sud-est che va dalle coste del mediterraneo e dello ionio fino all’entroterra del catanese. I testi sono di Salvatore Silvano Nigro, Piero Guccione, Lanfranco Colombo e di Giuseppe Leone. Fotografie in bianco e nero di Giuseppe Leone. Plumelia Edizioni.

Il libro è sponsorizzato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, Ergon S.p.A., Argo Software S.r.l., Ghibli S.r.l., ed è sostenuto da Logos servizi per lo sviluppo, i fratelli Enzo e Franco Di Pasquale, Saretto Sortino e Giovanni Iacono. Si ringrazia Plumelia Edizioni, Tipografia Aiello & Provenzano. Si ringrazia inoltre Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri per la disponibilità e accoglienza. L’ingresso è su prenotazione. Info e prenotazioni a: leone_foto@hotmail.it - 0932 655015 - 339 7457168 (anche whatsapp).