Il carretto siciliano in un reportage di Mirko su Raiplay

Catania - Intramontabile residuo folkloristico, simbolo della Sicilia, da mezzo di trasporto è diventato una vera e propria opera d’arte per l’innumerevole presenza di elementi decorativi che ricoprono l’intera superficie.

Nella sesta puntata de “I mestieri di Mirko”, un programma Rai Contenuti Digitali e Transmediali, da lunedì 20 novembre in esclusiva su RaiPlay, il conduttore armato di colori e pennelli sbarca nella pittoresca provincia di Catania lungo la suggestiva Riviera dei Ciclopi, ad Aci Sant’ Antonio.

Qui, Mirko Matteucci incontra Salvo Nicolosi, un maestro decoratore di carretti siciliani, le cui abili mani trasformano legno grezzo in autentici capolavori. Nelle botteghe l'arte antica della decorazione dei carretti raggiunge l'apice della sua espressione, dando vita a opere uniche e irripetibili. Ogni dettaglio e ogni colore diventano parte di un racconto intriso di storia e tradizione, testimoniando la maestria tramandata di generazione in generazione. E proprio in una delle botteghe Matteucci incontra Nerina Chiarenza, la prima pittrice donna di carretti. Una figura straordinaria che ha conquistato un posto nel libro dei tesori umani viventi, contribuendo con la sua maestria ad arricchire il patrimonio artistico e culturale della Sicilia.

Nella terza edizione de “I mestieri di Mirko”- girata interamente in Sicilia- il conduttore settimana dopo settimana, accompagna il pubblico in un viaggio interessante tra tradizioni e vecchi mestieri, nel quale ricopre sia il ruolo di cronista che quello di apprendista. “I mestieri di Mirko” è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini.

“I Mestieri di Mirko” è disponibile su RaiPlay al link https://www.raiplay.it/programmi/imestieridimirko/stagione-3/stagione-3