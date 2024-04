Taormina, Isola Bella riapre al pubblico venerdì 12 aprile

Taormina - L'Isola Bella di Taormina riaprirà al pubblico domani, venerdì 12 aprile, dopo gli ultimi lavori iniziati nel novembre scorso e conclusi in questi giorni. Si tratta di uno dei siti gestiti dal Parco archeologico Naxos Taormina che dal 2021 ha finanziato una complessa serie di interventi di manutenzione straordinaria per oltre un milione di euro.

L’ultimo intervento ha riguardato il rinnovo e la messa a norma di tutto l’impianto elettrico nei vari corpi abitativi di Villa Bosurgi, la dimora a padiglioni che caratterizza l’isolotto dal momento che è mimetizzata fra le rocce e la rigogliosa vegetazione. Il rifacimento dell’intero impianto, danneggiato durante una mareggiata, è costato oltre 500 mila euro. Tra il 2021 e il 2023, inoltre, sono stati realizzati altri interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo di alcuni vani dell'edificio e dei viottoli esterni che collegano fra loro i vari padiglioni. Un'azione complessa e articolata, anche questa interamente a carico del Parco di Naxos e Taormina per un importo di circa 340mila euro. "Si tratta di un sito delicatissimo - afferma la direttrice del parco archeologico, Gabriella Tigano – che necessita di cure e attenzioni costanti. A questi lavori di manuntenzione ordinaria e straordinaria, infatti, se ne sono aggiunti altri realizzati in somma urgenza per circa 200 mila euro, come il ripristino della condotta idrica interrata e spostata dall’urto di ondate e marosi nello scorso inverno, il consolidamento della volta della darsena, la messa in sicurezza di un costone di roccia e di un pino marittimo lungo il sentiero percorso dai visitatori, oggi ancorato con funi d’acciaio". Gli interventi sono stati coordinati dall'architetto Daniela Sparacino, dirigente del Parco. Isola Bella è visitabile tutti i giorni, dalle 9 alle 18.30 (orario primaverile). Il costo del biglietto è di 5 euro (intero) o 2,50 euro (ridotto).