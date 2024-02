Basket, Meerkat Scicli sconfitta a Pozzallo

Pozzallo - Derby molto partecipato quello andato in scena ieri a Pozzallo nell’incontro clou della 14ª giornata del campionato di Divisione Regionale1 Sicilia.

La squadra di Coach Paternò ha saputo far valere il fattore campo: il primo tempo ha visto i padroni di casa prendere il sopravvento sulla partita con un vantaggio che è oscillato tra i 10 e i 15 punti, grazie soprattutto a una prova inarrestabile al tiro del cecchino Boiardi. I suricati hanno invece fatto fatica in attacco sbagliando molti tiri e hanno difeso con disattenzione e in maniera poco aggressiva. Nell’intervallo coach Trovato ha strigliato le orecchie ai suoi che sono rientrati in campo con un approccio diverso: l’energia e l’intensità difensiva trascinano gli ospiti fino a -2.

Nonostante l’impegno per recuperare il distacco, il terzo quarto si chiuderà comunque con un meno 9 per gli sciclitani. Nel quarto quarto l’esperienza dell’Azzurra le consentirà di gestire la partita e mantenere il vantaggio, nonostante i vari tentativi della Meerkat di rientrare in partita. Con questa sconfitta i suricati scendono al secondo posto in classifica dietro Siracusa, vittoriosa sulla Pgs Catania. Ancora tutte da definire le posizioni della classifica in vista dei playoff con Siracusa, Scicli, Catania, Pozzallo e Ragusa in un fazzoletto. Il prossimo incontro per la Meerkat è previsto domenica 25 febbraio in casa dove arriva il fanalino di coda AciBonaccorsi, un’ occasione già per riscattarsi e risalire la classifica.

Hanno segnato punti: Meerkat Scicli Konsta 27, Manenti 8, Merli 7, Paoli 6, Lonatica Lo 4, Cesano 2, Guastella 5, La Rocca 2, Ficili 2, Giannone ne, Mirabella ne, Lonatica Lu ne. Azzurra Pozzallo: Sgarlata 4, Vasquez 1, Ciccarello 17, Cannizzaro 17, Di Stefano 2, Occhipinti, Boiardi 19, Di Stefano 9, Morana, Romeo 3, Gaido,