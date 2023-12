Caro voli Sicilia, si tratta con Ryanair, sconti dal 4 dicembre

Palermo - Il decollo è previsto per lunedì prossimo, e mentre Ryanair si fa ancora attendere, easyJet potrebbe dare una risposta nelle prossime ore. Stiamo parlando del «bonus Sicilia», lo sconto sui biglietti aerei riservato ai residenti nell’Isola, lanciato dal governo Schifani per arginare il caro-voli quantomeno (per adesso) sulle rotte che collegano Milano e Roma al territorio: un benefit che sarà possibile richiedere direttamente alle compagnie che finora hanno aderito all’iniziativa, oppure, indirettamente attraverso rimborso con bonifico, sulla piattaforma web allestita dall’assessorato regionale ai Trasporti guidato.

Piattaforma «che è già pronta, ma che sarà linkabile e visibile a partire dal 4 dicembre, come da cronoprogramma», assicura lo stesso Aricò, ricordando che la riduzione – del 25% per tutti e del 50% per le sole categorie prioritarie, ossia studenti, disabili e viaggiatori con Isee inferiore a 9360 euro – vale per i ticket acquistati dal 10 novembre 2023, e che il rimborso è esteso anche a coloro che prenotano il volo su vettori non aderenti alla misura regionale. Ma lunedì prossimo, «al massimo martedì, sarà operativo anche l’aggiornamento del sito web di Aeroitalia, attraverso il quale i siciliani potranno accedere immediatamente al sistema di scontistica», afferma Paolo Corona, il responsabile per l’Isola della compagna tricolore, che per prima ha abbracciato l’iniziativa, sottolineando che, «per difficoltà di rendicontazione, al momento sarà possibile richiedere solo la riduzione del 25%, mentre per il 50% ci si potrà rivolgere alla piattaforma della Regione». Per vedere applicato lo sconto dagli altri vettori che hanno aderito, ossia Ita Airways e Wizz Air, bisognerà invece aspettare qualche giorno, ma non oltre metà dicembre. Intanto, in quel di Dublino, da Ryanair non è arrivata ancora una risposta ufficiale, ma i vertici della low-cost irlandese, durante un nuovo incontro con Aricò, venerdì scorso, hanno ribadito forte interesse per il provvedimento, mentre a Londra anche Easy Jet sta «valutando con molta attenzione l’offerta», conferma al nostro giornale il country manager dell’azienda in Italia, Lorenzo Lagorio. Al momento, l’ipotesi che le altre compagnie in gioco possano restare fuori dalla partita sembra assai improbabile, anche perché i consumatori, per avere direttamente e immediatamente lo sconto, potrebbero scegliere i vettori che hanno già detto “sì”.