Modica, piacciono i Matia Bazar, classico intramontabile

Modica - L'atmosfera vibrante e coinvolgente del concerto dei Matia Bazar ha trasformato il cuore del centro storico di Modica in una magica cornice di note indimenticabili. L'evento ad ingresso gratuito, organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica, con il patrocinio e il sostegno della Regione Siciliana e l'Assemblea Regionale Siciliana, si è svolto ieri sera in piazza Matteotti regalando alla città un concerto straordinario.

La nuova formazione dei Matia Bazar ha affascinato il pubblico con il carisma del veterano Fabio Perversi alle tastiere, la voce incantevole di Silvia Dragonieri, conosciuta come "Luna", e la maestria di Gino Zandonà alle chitarre, Silvio Melloni al basso e Piercarlo "Lallo" Tanzi alla batteria e percussioni. Il concerto ha segnato la presentazione ufficiale anche in Sicilia di questa squadra eclettica, dando vita a un'esperienza musicale che ha catturato l'anima della città.

“Un'atmosfera festosa che ha segnato l'apertura del mese di dicembre, introducendo il periodo delle festività natalizie – spiegano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Il concerto segna l'inizio di un mese ricco di eventi culturali e intrattenimento a Modica. La mostra "Cronache" del fotografo internazionale Alex Majoli è ancora in corso, arricchendo la città con la sua visione unica e stimolante”.

L'arte si mescola armoniosamente con la musica. Ma le sorprese non finiscono qui. “Stiamo lavorando per una serie di eventi straordinari durante il mese di dicembre, culminando nelle celebrazioni di Natale e Capodanno”, spiegano in conclusione la Monisteri e Cannata. Modica si prepara a brillare ancora di più nelle prossime settimane, guardando ad un finale di anno straordinario tra gospel internazionale, eventi in piazza e il Concerto di Capodanno.